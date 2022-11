Amazon Prime : une excellente nouvelle pour les abonnés !

Amazon © Unsplash

Lorsque vous souscrivez un abonnement Amazon Prime, vous disposez d’un accès à Amazon Music. Jusqu’alors, il était possible de lancer deux millions de morceaux à la demande. Mais Amazon a décidé d’accorder plus de privilèges à ses ouailles. Ainsi, plus de 100 millions de titres (soit l’intégralité du catalogue) sont désormais disponibles sans surcoût supplémentaire ainsi qu’une sélection de playlists à la demande et de podcasts sans publicités.

De quoi rendre un abonnement à Amazon Music inutile ? Pas si vite… En étant seulement membre Prime, vous ne pourrez pas accéder au morceau de votre choix à votre guise Contrairement à l’offre payante, vous aurez seulement la possibilité de choisir un artiste, un album ou une playlist pour lancer la lecture aléatoire. Autrement dit, vous ne pourrez pas sélectionner la chanson que vous souhaitez expressément écouter.

Les 100 millions de titres d’Amazon Music accessibles pour les membres Prime

Cet élargissement du catalogue est évidemment une très bonne nouvelle pour les membres Prime. Mais en raison de la restriction susmentionnée, s’abonner seulement à Amazon Prime pour la musique n’est pas recommandée. Vous serez évidemment frustrés de ne pas pouvoir choisir à votre guise quel titre lancer. Pour gommer cette limitation, il faut souscrire un abonnement Amazon Music.

Celui-ci inclut donc la lecture illimitée à la demande mais aussi l’audio spatial, le son haut-définition, l’écoute hors connexion et le zapping illimité. Après 30 jours d’essai gratuit, il vous coûtera 9,99 euros chaque mois. À titre de comparaison, le forfait Individuel d’Apple Music coûte 10,99 euros par mois (100 millions de morceaux). L’abonnement Personnel de Spotify vous sera facturé 9,99 euros par mois (80 millions de morceaux). Deezer coûte quant à lui 10,99 euros par mois (90 millions de morceaux).