Amazon Prime Video : la publicité est là, voici comment la supprimer

La publicité arrive ce mardi 9 avril sur Amazon Prime Video. Les abonnés verront des pubs avant et pendant leurs films et séries à partir de maintenant. Il n’existe qu’un seul moyen de les supprimer.

© Unsplash

En novembre 2022, Netflix lançait son premier abonnement avec publicité malgré les critiques d’une partie du public. Disney+ imitait son concurrent il y a quelques mois avant qu’Amazon Prime Video ne décide de faire de même.

Depuis ce 9 avril, les abonnés au service d’Amazon doivent visionner des publicités durant leur programme. Il n’existe qu’un seul moyen de pas devoir les regarder, mais cette solution a évidemment un prix.

Amazon Prime Video restait l’une des seules plateformes de SVOD sans publicité. Cela vient de changer ce mardi 9 avril. À partir de ce jour, ceux qui disposent d’un abonnement Prime classique à 6,99 par mois ou 69,99 € par an verront des pubs avant et pendant leurs séries et films.

Le seul moyen de ne pas devoir composer avec ces publicités est de payer 1,99 € supplémentaire mensuellement. Cet investissement qui pourrait tenter de nombreux téléspectateurs revient à 23,88 € par an. La plateforme vous proposera d’emblée de choisir cette option lors de votre première connexion à partir d’aujourd’hui. Vous pouvez aussi y accéder de la manière suivante :

Connectez-vous à votre compte Prime Video

Cliquez sur votre profil

Rendez-vous dans « compte et paramètres »

Choisissez « regarder sans publicité »

Notez que si vous souscrivez à l’offre Prime Video sans publicité, tous les profils liés à votre compte Amazon en profiteront. Contrairement à Netflix et Disney+, Amazon Prime Video autorise toujours le partage de compte sans restriction.

« Ce changement nous permet de continuer à investir dans du contenu de qualité, d’intensifier cet investissement sur le long terme, et ainsi de maintenir la qualité et le volume du contenu Prime Video. Notre objectif est de diffuser nettement moins de publicités que les chaînes de télévision linéaire et les autres fournisseurs TV de programmes en streaming », précise Amazon.

Pour le moment, l’intégration de la publicité concerne les États-Unis, le Canada, l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Autriche en plus de la France. Certains pays comme la Belgique, les Pays-Bas ou le Portugal restent épargnés de cette nouveauté qui risque de faire des déçus.