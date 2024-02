Prime Video : la publicité arrive et il y a une très mauvaise nouvelle si vous ne payez pas

Si vous ne payez pas 2,99 euros/mois pour retirer les publicités sur Prime Video, Amazon vous coupe l’accès à deux technologies pourtant très importantes : le Dolby Atmos et le Dolby Vision.

Si vous ne payez pas pour retirer la publicité sur Prime Video, vous n’aurez pas droit au Dolby Atmos et Dolby Vision

Prime Video conserve toutefois le HDR10+

Amazon n’a pas prévenu clairement du retrait de ces technologies essentielles

Les plateformes de streaming ont un nouveau filon : la formule payante avec publicités. Aussi étonnant que cela puisse paraître (payer pour subir des pages de réclame, pourquoi ?), Netflix affiche un beau succès avec cet abonnement. Prime Video lance également le sien mais il y a une très mauvaise nouvelle.

Dolby Atmos et Dolby Vision désactivés si vous ne payez pas

C’est dès le 10 avril 2024 que la formule payante avec publicités de Prime Video arrive en France. Jusque là, tout va bien puisque les abonnés profiteront du catalogue entier. Sauf qu’il y a un hic, et pas n’importe lequel. Les technologies Dolby Atmos et Dolby Vision ne seront pas au rendez-vous, ce qui veut dire que vous n’aurez pas accès au meilleur en termes de son et d’image. Seule bonne nouvelle : le HDR10+ est toujours supporté.

Si la pilule passe mal, c’est que jusqu’à présent, ces options étaient incluses. Mais aussi parce que la Prime Video affiche aux utilisateurs de cette formule que le Dolby Atmos et Dolby Vision sont activés alors que ce n’est pas le cas. Les abonnés se retrouvent donc lésés et dans le faux. On laisse le bénéfice du doute à Amazon qui n’a peut-être pas fait exprès, mais il y a tromperie sur la marchandise.

Certains argueront que les utilisateurs qui se coltinent de la publicité en plein milieu d’un programme n’ont sans doute pas d’appétence pour le Dolby Atmos et le Dolby Vision. Ce qui est possible puisque se faire couper en plein milieu d’un film ou d’une série n’a rien d’une expérience de visionnage agréable. Mais quoi qu’il en soit, Prime Video se doit d’être claire !

Payer 2,99 euros/mois pour supprimer la publicité

Il faut préciser que la formule avec publicités de Prime Video n’est pas comme chez Netflix. Elle est activée par défaut et si vous voulez vous débarrasser des pages de réclame, il faut payer un supplément de 2,99 euros/mois. Pour rappel, l’abonnement Prime est à 6,99 euros/mois ou 69,99 euros/an. En fin d’année, la facture est donc plus salée.

Prime Video opte donc pour le paiement d’un supplément mensuel en échange du retrait des publicités plutôt qu’une formule à part. Disney+ a quant à lui suivi Netflix avec un abonnement individuel incluant des pages de réclame.