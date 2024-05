Prime Video : la publicité sera encore plus envahissante, voici ce qu’Amazon prépare

Dans le courant de l’année 2024, Prime Video va ajouter trois couches de publicités supplémentaires. On parle de carrousels d’achat ou encore d’une pub pour un produit en promotion vendu sur Amazon lorsque la vidéo est en pause.

Depuis quelque temps, Amazon requiert le paiement d’un supplément mensuel de 1,99 euros pour retirer la publicité sur Prime Video. Et la situation ne risque pas de s’arranger puisque la plateforme de streaming s’apprête à ajouter trois couches supplémentaires de pubs envahissantes en s’inspirant directement de YouTube.

Trois couches supplémentaires de pubs pour Prime Video

YouTube va afficher de la publicité chaque fois que le spectateur met la vidéo en pause et comme le rapporte The Verge, ce sera aussi le cas sur Prime Video. Il s’agit de la première couche de publicité supplémentaire que rapporte le média et elle mettra en avant un article vendu en promotion sur Amazon. La plateforme de streaming Hulu fait de même pour les utilisateurs étasuniens.

En seconde couche, la plateforme de streaming s’apprête à afficher des carrousels d’achat lors des pauses publicitaires qui demandent le paiement d’un supplément mensuel pour disparaître. De la publicité dans la publicité, en somme. Au moment de l’affichage des carrousels, les pages de réclame se mettront en pause pour permettre à l’utilisateur de naviguer.

Quant à la troisième couche, il s’agit de publicités interactives lors des films, séries et événements sportifs en direct. Elles permettront de récompenser les utilisateurs avec “des crédits d’achat Amazon”, par exemple, et afficheront des produits en promotion à ajouter directement au panier. Il faut noter que cette incrustation n’apparaîtra que lorsque la vidéo est en pause.

Toutes ces couches supplémentaires de publicités arriveront dans le courant de l’année 2024, précise Amazon lors de cette prise de parole rapportée par The Verge.

Prime Video n’est pas une plateforme ergonomique

Bref, autant dire que ces nouvelles publicités ne risquent pas de plaire aux abonnés qui s’acquittent déjà d’un supplément financier pour les supprimer. D’autant plus que Prime Video ne brille pas par la qualité de son ergonomie. Amazon en a conscience et fait tout pour corriger les nombreux bugs répertoriés que les utilisateurs ne cessent de remonter depuis plusieurs années.

Heureusement, Prime Video se rattrape avec des programmes populaires comme The Boys, dont la saison 4 promet de très beaux moments, mais surtout Fallout dont le succès est immense depuis son lancement.