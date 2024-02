Amazon Prime Video : voici quand les publicités arriveront en France, c’est imminent

Il y aura bientôt des publicités sur Amazon Prime Video. Et les utilisateurs français ne seront pas épargnés. Le géant du streaming vient d’envoyer un mail à ses abonnés Prime pour leur annoncer que les annonces arriveraient le 9 avril prochain. Il sera possible de payer un supplément pour les supprimer.

Le temps des plateformes de SVOD dénuées de publicités est bel et bien révolu. Disney+ et Netflix proposent désormais des formules moins onéreuses assorties d’annonces. Et Prime Video commence à les imiter. Sauf qu’au lieu de lancer une nouvelle formule incluant des publicités, Amazon introduit ces dernières directement dans l’offre de base. Déjà en vigueur chez nos voisins américains, cette nouvelle politique était censée se mettre en place au printemps dans nos contrées.

Amazon vient de confirmer la date d’arrivée des publicités en France. La plateforme de streaming a envoyé un e-mail aux abonnés Prime (que nous avons également reçu). On y apprend que les films et les séries seront agrémentés de coupures publicitaires “en quantité limitée” à compter du 9 avril prochain. Et Amazon de justifier ce nouveau virage : “Cela nous permettra de continuer à investir dans des contenus attractifs et d’augmenter nos investissements sur le long terme, afin de maintenir la qualité et la quantité des contenus sur Prime Video”.

Le géant du streaming assure qu’il proposera “sensiblement moins de publicités” que la télévision classique et que les services de SVOD concurrents. Reste à savoir si les coupures publicitaires surgiront avant et/ou pendant le programme.

L’arrivée de la publicité ne changera pas le prix de votre abonnement qui restera facturé 6,99 euros par mois (ou 69,90 par an). Mais il sera possible de supprimer les annonces en s’acquittant d’un supplément : une option qui sera facturée 1,99 euro de plus par mois.

Il est d’ailleurs déjà possible de précommander l’abonnement sans publicité qui sera renouvelé automatiquement à partir du 9 avril. Vous pourrez bien entendu le résilier à tout moment. A noter que “pour le moment”, les clients situés en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg ne sont pas concernés par l’arrivée des publicités.

Voici ce qu’il vous en coûtera si vous souhaitez continuer à utiliser la plateforme Prime Video sans coupures publicitaires :

8,98 euros par mois

93,78 euros par an

La différence est toutefois moins marquée que sur Netflix. Pour rappel, il faut débourser 7,5 euros supplémentaires pour accéder à la formule Standard sans publicités. Du côté de Disney+, la différence entre l’abonnement Standard avec pub et l’abonnement Standard est de 3 euros.