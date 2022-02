Android 13 : Google peaufine son Launcher pour accueillir un futur Pixel pliable

Pixel Fold © Waqar Khan

Sur les Pixel de Google, le Google Pixel Launcher est une application préinstallée qui permet à la firme de mettre en avant son moteur de recherche et ses différents services, comme sa barre de recherche, située en bas de l’interface au lancement des Google Pixel 2 et Pixel 2 XL.

Avec Android 13, le Google Pixel Launcher évolue et gagne la capacité à prendre en charge plusieurs dispositions d’affichage sur un seul appareil. C’est une fonctionnalité essentielle pour les téléphones pliables : intégrée au Pixel Launcher, cela ne peut que signifier qu’un Pixel pliable arrive.

Repérée par 9to5Google, la fonctionnalité est facile à déclencher : il suffit d’aller dans les options de développement afin d’augmenter la taille du Launcher ou de passer une commande « wm density xxx » dans un shell ADB pour mettre nombre bas comme 230 et voilà, Pixel Launcher bascule dans une disposition secondaire, comme il le ferait sur un téléphone pliable lors du passage de l’écran de couverture plus petit à l’écran interne plus grand.

De futurs smartphones Pixel pliables dans les cartons de Google ?

C’est la grande question. Le supposé Pixel Fold devait initialement faire face à la concurrence et notamment à Samsung, avec une sortie en 2021. Mais quelques mois plus tard, la firme de Mountain View aurait pris la décision d’annuler le projet avant même son annonce, tout comme le Motorola Razr 2021, qui a également été annulé dans la foulée. Quant à savoir s’il s’agit d’un abandon provisoire ou définitif, tout est possible, mais cette nouveauté ravive le débat.

En effet, pourquoi Google s’amuserait-il à faire évoluer son Pixel Launcher — qui lui est exclusif — pour prendre en charge plusieurs dispositions d’affichage sur un seul appareil, et sur Android 13 ? Cette nouveauté relance le débat.

Ce n’est pas non plus le seul changement qui indique que Google travaille sur un smartphone pliable. Android 12L avait par exemple une animation qui l’évoquait et nos confrères de 9to5Google avaient également repéré sa mention dans l’APK de l’app Google Camera.

Surnommé « Pipit » en interne, le Pixel Fold sortirait même en 2022, selon les derniers bruits de couloirs. Il ne sera cependant pas autant axé sur la photo que les Pixel 6 et 6 Pro cette année.

Source : AndroidPolice