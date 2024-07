Android 15 Bêta 3.1 est disponible avec plusieurs correctifs importants

Le déploiement de la version stable d’Android 15 se rapproche. La publication récente de la Bêta 3 marque l’entrée dans le cycle “Platform Stability”, soit la dernière ligne droite avant l’arrivée de la version définitive. Il reste toutefois encore quelques ajustements à faire, en témoigne la sortie d’une version intermédiaire qui vient à bout de certains problèmes.

Ne vous attendez toutefois pas à découvrir de nouvelles fonctionnalités majeures, cette mise à jour se concentrant sur les bugs et l’amélioration des performances. On fait le point ci-dessous.

Android 15 Bêta 3.1 : quoi de neuf ?

Android 15 Bêta 3.1 permet notamment de corriger un bug de déverrouillage signalé par plusieurs bêta-testeurs. Pour rappel, le système les forçait à s’authentifier à chaque fois qu’ils touchaient l’écran de verrouillage. Impossible par exemple de répondre rapidement à un message ou de réaliser d’autres actions rapides qui ne nécessitent normalement pas de déverrouiller le smartphone.

La mise à jour permet également de résoudre un problème qui faisait planter l’authentification biométrique. D’autres bugs non identités nuisant à la stabilité de l’OS, à la connectivité et à la qualité audio ont également été corrigés. Si vous testez les nouveautés d’Android 15 sur votre Pixel, vous pouvez d’ores et déjà installer cette nouvelle version réparatrice.

L’arrivée de la version finale du nouveau système d’exploitation ne devrait plus tarder. Google a confirmé qu’un évènement Made by Google se tiendrait le 13 août prochain pour présenter “le meilleur de l’IA de Google, des logiciels Android et de la gamme d’appareils Pixel”. La version stable d’Android 15 devrait ainsi être lancée à cette occasion sur les Pixel 9 puis se déployer ensuite sur les autres modèles éligibles.