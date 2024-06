Android 15 : ces Samsung Galaxy seront privés de la mise à jour One UI 7

Dans quelques mois, Android 15 sera introduit sur les smartphones Samsung via la surcouche One UI 7. Plusieurs modèles ne seront toutefois pas éligibles à cette mise à jour très attendue. Voici les téléphones Galaxy qui resteront sur le bord de la route.

© Tom’s Guide

Android 15 est pour le moment en phase bêta. Le nouveau système d’exploitation sera déployé en version stable dans quelques mois, probablement à l’automne lorsque les nouveaux Pixel seront lancés. Cette version rénovée de l’OS s’intègrera ensuite dans la surcouche One UI 7 qui sera disponible pour certains modèles de Samsung Galaxy. Comme à l’accoutumée, plusieurs références resteront malheureusement sur le bord du chemin.

Quels smartphones Galaxy seront incompatibles avec One UI 7 ?

La liste ci-dessous se base sur la politique de Samsung en matière de mises à jour Android. Pour rappel, le constructeur propose désormais quatre ans de mises à jour du système d’exploitation (modèles A et M sortis à partir de 2022 et modèles S sortis à partir de 2021). Les smartphones lancés antérieurement n’ont droit qu’à trois ans de mises à jour Android, d’où le fait qu’ils n’aient pas droit à One UI 7. Voici quels modèles resteront sur la touche :

Galaxy S

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+

Galaxy S20 FE

Tous les autres modèles S antérieurs

Galaxy Z

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 2

Tous les autres modèles Z antérieurs

Galaxy A

Galaxy A72

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A13 5G

Galaxy A12

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A03

Galaxy A03s

Galaxy A03 Core

Galaxy A02

Galaxy A01 Core

Tous les autres modèles A antérieurs

Galaxy M

Galaxy M04

Galaxy M13

Galaxy M13 5G

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23 5G

Tous les autres modèles M sortis avant 2022

Galaxy F

Galaxy F04

Galaxy F13

Galaxy F23 5G

Tous les autres modèles F sortis avant 2022

En plus des fonctionnalités introduites par Android 15, One UI 7 réservera des nouveautés spécifiques pour les utilisateurs de modèles Samsung éligibles. En l’occurrence, la nouvelle version vous permettra d’afficher l’heure autrement. Il vous suffira de faire un double tapotement sur l’arrière de votre téléphone pour la consulter. Par ailleurs, le défilement vertical du tiroir d’applications devrait enfin devenir une fonctionnalité native.