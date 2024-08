Google Pixel 9 : son IA retranscrit vos appels en texte instantanément, vous n’oublierez plus rien

© Google

Google organisait sa keynote officiellement nommée « MadeByGoogle ‘24 » ce 13 août pour présenter son nouveau Pixel 9, que les consommateurs peuvent déjà précommander. Le géant de la tech a aussi profité de l’occasion pour évoquer toutes les possibilités offertes par Gemini sur son nouveau produit.

Une fonction devrait faire son petit effet auprès des utilisateurs. Call Notes vous permettra d’obtenir une retranscription textuelle de vos appels grâce à l’intelligence artificielle Gemini de Google.

Call Notes, la fonctionnalité IA capable de retranscrire vos appels sur Pixel 9

Avez-vous déjà raccroché après un appel important sans parvenir à vous souvenir d’une information cruciale donnée par votre interlocuteur (un employeur, par exemple) ? Si oui, la nouvelle fonction Call Notes du Pixel 9 de Google pourrait retenir votre attention.

Grâce à la fonctionnalité basée sur l’IA Gemini peut réaliser une retranscription de votre appel dans une note textuelle. La démonstration effectuée sur scène lors de la keynote montre que le résumé sera accessible simplement dans votre journal d’appel, en cliquant sur le nom de votre interlocuteur.

Call Notes réalisera non seulement une synthèse de votre appel, mais également une retranscription complète de celui-ci. Google précise que les résumés seront entièrement privés et enregistrés sur votre smartphone. Aucune donnée ne transitera par le cloud. Une précision importante pour rassurer les plus soucieux de la confidentialité de leurs informations personnelles.

L’activation de Call Notes se fera directement pendant votre appel. La personne avec qui vous communiquez sera informée que vous l’utilisez. Google ne précise pas si les résumés et les retranscriptions effectuées par Call Notes resteront disponibles indéfiniment.