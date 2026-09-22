Android Auto transforme votre tableau de bord en console de jeux

Après une phase bêta, Google vient de lancer officiellement les jeux sur Android Auto et Android Automotive OS. Plusieurs titres sont d’ores et déjà accessibles sur l’écran de votre voiture, mais uniquement lorsque celle-ci est à l’arrêt.

Les jeux déjà disponibles sur Android Auto

Alors qu’une importante refonte d’Android Auto est prévue, Google vient d’officialiser l’arrivée des jeux sur son système embarqué. Après une phase bêta, la catégorie Jeux est désormais disponible sur Android Auto et Android Automotive OS. Pour pouvoir les lancer, vous devrez impérativement être à l’arrêt, sécurité oblige :

“Certaines applications, comme les jeux, sont considérées comme des applications stationnées et ne sont pas autorisées à fonctionner lorsque le véhicule est en mouvement afin d’éviter toute distraction du conducteur”, précise Google sur le blog des développeurs pour Android. Les titres sont ainsi automatiquement bloqués dès que le véhicule se met en mouvement. Leur son s’interrompt également lorsque le conducteur reprend la route.

Jeux sur Android Auto : comment ça fonctionne ?

Sur Android Auto, vous devez disposer d’un smartphone fonctionnant sous Android 15 ou une version ultérieure pour accéder à cette expérience vidéoludique embarquée. Les jeux vous aideront à passer le temps pendant une pause sur une aire d’autoroute, lors de la recharge de votre voiture électrique ou en attendant quelqu’un sur un parking.

Vous pourrez jouer directement avec vos doigts sur l’écran tactile de votre voiture sans avoir à sortir votre téléphone. Certains titres seront également compatibles avec une manette, que vous pourrez connecter directement au système embarqué. Les développeurs peuvent désormais publier leurs jeux optimisés pour AA sur le Play Store. Le catalogue devrait donc rapidement s’étoffer dans les prochains mois. Voici les titres déjà disponibles :

Beach Buggy Racing

Beach Buggy Racing 2

My Talking Tom Friends

Angry Birds Friends

Angry Birds 2

Farm Heroes Saga

Candy Crush Soda Saga

Draw a Stickman: EPIC 3

BeeArtist PRO – Learn to Draw

BeeArtist – Learn to Draw Easy

LetraKid PRO: Cursive Writing

LetraKid Cursive: Kids Writing

LetraKid PRO: Learn to Write

LetraKid: Writing ABC for Kids

Baby Games: Piano & Baby Phone

Kids Games: For Toddlers 3-5

Puzzle Kids: Jigsaw Puzzles

Coloring Games: Color & Paint

Kids Music: Piano, Xylo, Drums

Kids Multiplication Math Games

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“Pour une expérience utilisateur optimale, assurez-vous que votre jeu s’adapte parfaitement aux différentes tailles d’écran afin qu’il s’affiche en plein écran sans bandes noires”, exige Google. Les développeurs doivent aussi s’assurer que les utilisateurs puissent reprendre leur partie là où ils l’ont laissée.