Netflix : les nouveautés d’octobre, une série culte fait son grand retour

Netflix a commencé à dévoilé sa programmation d’octobre. La plateforme de SVOD va notamment diffuser la quatrième saison de Lupin, la série française portée par Omar Sy. On fait le point sur les ajouts déjà confirmés.

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Netflix a été le théâtre de plusieurs sorties notables au mois de septembre à l’instar de la saison 2 de Stranger Things : Chroniques de 1985 ou encore de Dix pour cent, le film. Les abonnés auront également de quoi faire en octobre. La plateforme de streaming diffusera notamment la quatrième partie de Lupin, la série française à succès.

Omar Sy y enfilera de nouveau le costume d’Assane Diop. Après quatre ans passés derrière les barreaux, il aspire désormais à une vie plus tranquille auprès de sa famille. Mais le célèbre gentleman cambrioleur va devoir reprendre du service lorsqu’un mystérieux imitateur commence à commettre des cambriolages en se faisant passer pour lui. Les nouveaux épisodes seront ajoutés le 23 octobre prochain.

D’autres programmes attendus viendront également enrichir le catalogue de Netflix parmi lesquels la nouvelle adaptation en série du classique de Steinbeck, À l’est d’Éden. Des documentaires seront aussi au menu, à l’image de Schumacher ’94, qui revient sur la conquête du premier titre mondial du pilote allemand en Formule 1.

Côté films, vous pourrez notamment visionner Sacrifice, le thriller de Romain Gavras porté par Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek et Vincent Cassel ainsi que L’Effet Papillon, un film troublant qui explore les conséquences vertigineuses de nos choix.

Quelles nouveautés arrivent sur Netflix en octobre ?

Séries

À l’est d’Éden : 1er octobre

: 1er octobre Matlock : 1er octobre

: 1er octobre The Ramparts of Ice – saison 2 : 1er octobre

: 1er octobre Blue Box – saison 2 : 4 octobre

: 4 octobre Love Village – saison 3 : 6 octobre

: 6 octobre Des vrais mecs – saison 2 : 7 octobre

: 7 octobre Inside the Circle : 7 octobre

: 7 octobre Below : 8 octobre

: 8 octobre Hollywood Arts : 15 octobre

: 15 octobre La Diplomate – saison 4 : 15 octobre

: 15 octobre Les Affaires organisées : 16 octobre

: 16 octobre Grand d’Espagne : 23 octobre

: 23 octobre Lupin – partie 4 : 23 octobre

: 23 octobre Six Kings Slam – saison 2 : 23 octobre

Films

Cellular : 1er octobre

: 1er octobre Rush Hour : 1er octobre

: 1er octobre Rush Hour 2 : 1er octobre

: 1er octobre Super riches. Méga fauchés : 1er octobre

: 1er octobre À vie : 2 octobre

: 2 octobre L’Accident de piano : 2 octobre

: 2 octobre L’Effet Papillon : 2 octobre

: 2 octobre Rapaces : 2 octobre

: 2 octobre Orphan : 15 octobre

: 15 octobre The Storm : 15 octobre

: 15 octobre On va s’arrêter là : 16 octobre

: 16 octobre Sacrifice : 16 octobre

: 16 octobre Collision Course : 30 octobre

Documentaires

Schumacher ’94 : naissance d’une légende : 2 octobre

: 2 octobre Le Disciple : Dans les pas du Wu-Tang Clan : 16 octobre

Cette liste sera mise à jour au fur et à mesure que Netflix annoncera de nouveaux contenus pour le mois d’octobre.