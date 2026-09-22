Cette tablette Lenovo avec clavier et stylet coûte 130 € de moins chez Boulanger !

La tablette Lenovo Idea Tab passe à 259 € chez Boulanger, contre 389,99 € en prix de référence. Son clavier-étui et son stylet sont inclus, un vrai atout pour prendre des notes ou travailler sur ses documents sans acheter ces accessoires séparément.

Pour rédiger efficacement sur une tablette Android, les accessoires méritent autant d’attention que l’écran. Un clavier physique rend la saisie des longs textes plus confortable, tandis qu’un stylet sert à écrire à la main ou à annoter un document. Leur présence peut donc peser dans le choix, surtout lorsque l’on cherche à s’équiper avec un budget limité.

Chez Boulanger, ces deux accessoires accompagnent directement la Lenovo Idea Tab de 128 Go, proposée à 259 €. Le clavier fait aussi office d’étui, et le stylet Lenovo complète l’ensemble pour les notes manuscrites. Vous n’avez donc pas à chercher des accessoires compatibles ni à les commander séparément. C’est un élément à prendre en compte lorsque vous comparez cette offre avec le tarif d’une tablette vendue seule !

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🔥 Un écran 2,5K aussi utile pour les documents que pour les films

L’Idea Tab dispose d’un écran IPS de 11 pouces, un format agréable pour consulter des documents sans se contenter de l’affichage d’un téléphone. Sa définition de 2 560 × 1 600 pixels apporte de la finesse aux textes comme aux images. Le rafraîchissement de 90 Hz rend aussi les défilements plus fluides, notamment lorsque vous parcourez une longue page. Pour les films et les séries, les quatre haut-parleurs Dolby Atmos complètent l’équipement. Vous préférez écouter au casque ? Une prise dédiée est présente, en plus du Bluetooth pour les modèles sans fil.

À l’intérieur, le MediaTek Dimensity 6300 est associé à 8 Go de mémoire vive, une configuration adaptée à la navigation et aux applications de bureautique sous Android 15. Les 128 Go de stockage accueillent vos applications ainsi que vos fichiers. Si vous conservez beaucoup de vidéos ou de documents, le lecteur microSD accepte une carte jusqu’à 2 To, à acheter séparément. Vous pourrez ainsi ajouter de l’espace au fil de vos besoins. La tablette reste par ailleurs facile à transporter avec ses 480 g, hors accessoires, et son épaisseur d’environ 7 mm.

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À 259 €, les accessoires font toute la différence !

Avec 130,99 € de réduction sur le prix de référence de 389,99 €, cet ensemble Lenovo revient à 259 € chez Boulanger. L’offre est particulièrement intéressante si vous souhaitez prendre des notes ou rédiger régulièrement sur votre tablette. Le clavier et le stylet sont déjà compris dans le budget, tandis que l’écran 2,5K conserve tout son intérêt pour les loisirs. Une proposition à considérer pour s’équiper à moins de 300 € !

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