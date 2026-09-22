Samsung prépare une solution ingénieuse contre les appels indésirables

Samsung planche sur une nouvelle arme contre les appels indésirables envahissants. Le constructeur a déposé un brevet pour un système capable d’identifier les numéros bloqués dès la réception de l’appel et de les rejeter avant même que le téléphone ne commence à établir la communication.

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Lorsqu’un numéro indésirable bloqué tente de vous joindre, l’appel est traité par le smartphone avant d’être finalement rejeté, ce qui provoque des effets délétères. “Vous est-il déjà arrivé de décrocher pour vous rendre compte qu’il s’agissait d’un appel indésirable que vous aviez déjà bloqué trois fois ? Le blocage finit par fonctionner, mais pas avant que votre téléphone ne sonne, vibre et interrompe ce que vous étiez en train de faire”, résume Patentlyze, site spécialisé dans les brevets des géants de la tech.

Pour y remédier, Samsung a déposé une demande de brevet pour une méthode capable d’identifier un numéro bloqué dès la réception du signal d’appel, permettant ainsi d’intervenir plus tôt dans le processus. Concrètement, le système stockerait une liste de numéros bloqués et vérifierait le numéro de l’appelant dès le premier signalement de l’arrivée d’un appel.

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Samsung veut bloquer les appels indésirables encore plus tôt

Si celui-ci y figure, le téléphone pourrait directement envoyer un message de rejet au réseau, sans effectuer les opérations habituellement nécessaires à l’établissement de l’appel. Cette nouvelle approche permettrait ainsi de limiter les ressources mobilisées pour traiter un appel qui sera de toute façon rejeté. Et surtout d’éviter de déranger les utilisateurs pour rien avec des alertes intempestives.

Bien que ce système de blocage soit prometteur, on ignore encore si Samsung pourra bel et bien l’intégrer à ses smartphones à l’avenir. Le document cité par Patentlyze est une demande internationale publiée le 5 juin 2025 sous le numéro WO2025116346A1. Son statut est actuellement indiqué comme “pending” (en attente) : rien ne garantit donc que ce système sera un jour mis en œuvre.