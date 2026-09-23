Claude Opus 5.5 : l’assistant IA que vous utilisez chaque jour vient de passer à la vitesse supérieure

Anthropic déploie Claude Opus 5.5, qui devient le modèle par défaut de tous les abonnements payants. Plus rapide et plus économe, il permet d’en faire 25 % de plus avant d’atteindre la limite.

Claude Opus 5.5 devient le modèle par défaut des abonnements payants de Claude depuis le 22 septembre 2026. © Anthropic

Si vous utilisez Claude chaque jour pour rédiger un mail, résumer un document ou préparer une présentation, vous connaissez sans doute ce message qui vous invite à patienter quelques heures. Avec Claude Opus 5.5, dévoilé le 22 septembre, Anthropic desserre justement ce plafond.

Claude Opus 5.5 : ce qui change pour les abonnés Pro et Max

Le nouveau modèle s’installe automatiquement comme choix par défaut sur les formules payantes. Les comptes gratuits n’y ont pas accès.

Anthropic annonce un niveau comparable à Claude Fable 5.1, son modèle le plus avancé, avec des réponses générées plus de 30 % plus vite qu’Opus 5. Surtout, Opus 5.5 coûte moins cher à faire tourner : selon l’entreprise, vos quotas sur cinq heures et sur la semaine vont 25 % plus loin. La limite de la fenêtre de cinq heures augmente en prime pour les formules Pro, Max et Team.

Autre bonus : une remise à zéro de vos compteurs, à déclencher quand bon vous semble depuis la page Utilisation des paramètres, jusqu’au 22 octobre. De quoi boucler un gros dossier d’une traite.

Les développeurs, eux, voient le tarif baisser de 20 %, à 4 dollars le million de « tokens » envoyés et 20 dollars le million générés.

ChatGPT et Grok répliquent avec leurs propres modèles à prix réduits

Quatre-vingt-dix minutes plus tard, OpenAI présentait GPT-6 Sol et Luna, deux versions allégées de GPT-6 Astra. Les abonnés Plus, Pro, Business, Enterprise et Edu les trouvent dans ChatGPT Work et Codex, en attendant leur arrivée dans la conversation classique. Les comptes gratuits et Go accèdent à Luna depuis l’application de bureau.

La veille, xAI, la société d’Elon Musk, lançait Grok 4.7, facturé 2 dollars le million de tokens en entrée, au même prix que son prédécesseur. Pensé d’abord pour les développeurs, il reste en retrait des meilleurs modèles selon l’indice indépendant Artificial Analysis.