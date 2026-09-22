iOS 27.2 cache plusieurs nouveautés prometteuses pour l’iPhone et CarPlay

Quelques jours après l’arrivée d’iOS 27, Apple publie déjà la seconde bêta d’iOS 27.2. Cette version préliminaire introduit plusieurs nouveautés notables, dont la prise en charge du français dans Siri AI et la refonte de l’application Santé.

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iOS 27 vient tout juste d’être déployé avec son lot d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités. Une semaine après son arrivée, Apple a déjà publié la bêta 2 d’iOS 27.2, qui apporte relativement peu de changements par rapport à la première bêta. Elle confirme toutefois plusieurs nouveautés intéressantes qui se profilent pour les utilisateurs. On fait le point.

iOS 27.2 : quoi de neuf ?

Nouvelle application Santé

La nouvelle application Santé fait son apparition dans la bêta d’iOS 27.2, mais elle ne sera pas intégrée à la version finale de cette mise à jour. Son lancement se fera plus tard dans l’année, d’abord en anglais américain. L’interface est organisée autour de trois sections :

Insights , qui rassemble les principales données de santé.

, qui rassemble les principales données de santé. Longevity , pour le suivi sur le long terme.

, pour le suivi sur le long terme. Browse, qui conserve l’accès aux différentes catégories et ressources de l’application.

Dans le menu Longevity, on trouve notamment un nouvel indicateur baptisé Health Age, lequel estime un “âge de santé” en se basant sur différentes données comme le sommeil, l’activité physique ou le VO2 max.

Siri AI comprend désormais le français

Siri AI s’enrichit de cinq nouvelles langues avec iOS 27.2 : le français, l’espagnol, le portugais, le japonais et le coréen. Les utilisateurs éligibles pourront ainsi interagir avec l’assistant dopé à Apple Intelligence dans leur langue. Attention, la prise en charge du français ne signifie pas que Siri AI devienne automatiquement accessible en France. Pour rappel, le déploiement du nouvel assistant reste pour le moment bloqué en Europe en raison du Digital Markets Act (DMA).

L’iPhone apporte davantage de contexte pendant les appels

iOS 27.2 ajoute une petite fonction contextuelle pendant les appels téléphoniques pour aider les plus étourdis d’entre nous. Celle-ci pourra rappeler l’anniversaire ou l’anniversaire de mariage de la personne au bout du fil. Il faudra avoir préalablement renseigné ces informations dans la fiche de contact pour que le rappel se fasse.

Apple TV accueille plusieurs profils sur iPhone

L’application de streaming Apple TV devient plus adaptée au partage d’un même appareil. iOS 27.2 permet de créer plusieurs profils afin que chaque utilisateur puisse retrouver son propre espace. Les profils peuvent notamment être configurés pour les enfants, avec des restrictions de contenu adaptées. L’application intègre également dans ses réglages une option consacrée à l’interprétation en langue des signes.

CarPlay Ultra gagne de nouvelles options

CarPlay s’est enrichi de nombreuses nouveautés avec iOS 27, mais Apple réserve certaines améliorations à CarPlay Ultra, version plus avancée du système réservée pour le moment à une poignée de véhicules compatibles. La mise à jour apportera de nouvelles options de personnalisation, permettant aux usagers de modifier le fond d’écran, le style des compteurs et les couleurs de l’interface.

Le code de la bêta laisse également entrevoir une fonction permettant à certains véhicules compatibles avec CarPlay Ultra de synchroniser leur éclairage d’ambiance avec le thème choisi dans l’interface.

Le code d’iOS 27.2 révèle en outre plusieurs fonctions encore en chantier. Apple travaillerait notamment à ouvrir Raccourcis aux développeurs tiers afin qu’ils puissent créer des raccourcis personnalisés pour leurs propres applications. Le constructeur préparerait également une fonction capable de verrouiller automatiquement l’iPhone si un vol à l’arraché est détecté.