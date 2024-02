Android Auto : le problème de l’écran Coolwalk persiste, voici la solution

Android Auto avec Coolwalk © Google

Android Auto, le service de Google qui permet d’utiliser son smartphone sur l’écran de sa voiture, avait reçu une importante mise à jour : Coolwalk, qui avait introduit la possibilité d’afficher plusieurs applications côte à côte, comme Google Maps et Spotify, sans avoir à basculer entre elles. Un simple tapotement sur l’une d’elles permet de passer en mode plein écran.

Mais cette nouveauté a vite été entachée par un bug qui rend l’écran Coolwalk inutilisable. En effet, de nombreux utilisateurs ont rapporté que la moitié inférieure de l’écran se bloquait, empêchant toute interaction avec les applications ou la barre des tâches. Le bug se produit de manière aléatoire et persiste même après avoir redémarré l’application ou le smartphone.

Google, qui a été alerté du problème peu après le lancement de la mise à jour, n’a pas encore proposé de correctif officiel. Un an plus tard, le bug est toujours présent et affecte des milliers d’utilisateurs. Google n’a pas non plus donné d’explication sur la cause du problème ni sur la façon de le résoudre.

Heureusement, les utilisateurs ont continué leur investigation et ont fini par découvrir une solution qui permet de rétablir le fonctionnement normal de l’écran Coolwalk. Il s’agit de modifier deux options dans les paramètres d’Android :

Dans la section “Améliorations de la vision”, décochez les options “Supprimer les animations” et “Réduire la transparence et le flou”.

En désactivant ces options, le système réactive les animations sur votre appareil, et Android Auto semble les considérer comme essentielles pour fonctionner correctement.

Si ces deux options sont absentes, ce qui peut être le cas sur certains appareils Android ou sur des versions plus anciennes du système, il faut ajuster les paramètres d’animation d’Android Auto depuis l’écran Développeur au sein de l’application. Il faut régler l’échelle d’animation des fenêtres, l’échelle d’animation des transitions et l’échelle d’animation des animateurs sur 1x.

C’est le réglage optimal pour une expérience fluide sur Android Auto, même si certains utilisateurs qui sont passés à 0,5x affirment que l’écran Coolwalk est également revenu à la normale, et que tout semble plus rapide. Android Auto pourrait sembler plus réactif car les animations sont plus rapides avec un réglage à 0,5x, mais gardez à l’esprit qu’elles doivent rester activées pour que l’application fonctionne correctement.

L’écran Coolwalk est déjà disponible pour tous les utilisateurs, car Google a terminé le déploiement de la mise à jour à l’été 2023. Vous n’avez rien à faire de spécial pour l’activer : lancez l’application et appuyez sur l’icône en bas à gauche pour accéder à la vue multi-applications sur Android Auto.