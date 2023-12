Android : désinstallez vite ces applications, elles peuvent prendre le contrôle votre smartphone

Des applications Android contiennent un malware dangereux capable de prendre le contrôle de votre smartphone. On vous conseille de vérifier rapidement si vous en avez une installée sur votre appareil.

© Pexels

Les malfaiteurs savent comment exploiter le magasin d’applications d’Android pour piéger les utilisateurs. Des hackers parviennent même à contourner le Play Store et forcer l’installation d’applications malveillantes sur les smartphones des victimes.

Une nouvelle menace particulièrement dangereuse pour les possesseurs de smartphones Android vient tout juste d’être identifiée. Des applications malveillantes peuvent prendre le contrôle de votre appareil, alors désinstallez-les au plus vite.

Ces applications Android contiennent un malware très dangereux

L’équipe de sécurité de McAfee vient d’identifier un nouveau malware sur le Play Store nommé Xamalicious. Il se propage à travers 25 applications Android différentes. En communiquant avec le serveur de commande et de contrôle, le malware télécharge une deuxième charge utile pour prendre le pouvoir total de l’appareil. À partir de là, les hackers peuvent eux-mêmes installer des applications ou accéder à vos données personnelles, notamment vos informations bancaires.

Les applications qui contiennent le virus sont généralement des logiciels liés à la santé, aux jeux ou à l’horoscope. McAfee recense tout de même 13 applications retirées du Play Store qui contiennent le malware Xamalicious capable de prendre le contrôle de votre smartphone.

Essential Horoscope for Android – 100 000 téléchargements

3D Skin Editor for Pocket Edition Minecraft – 100 000 téléchargements

Logo Maker Pro – 100 000 téléchargements

Auto Click Repeater – 10 000 téléchargements

Count Easy Calorie Calculator – 10 000 téléchargements

Sound Volume Extender – 5 000 téléchargements

LetterLink – 1 000 téléchargements

Numerology : Personal Horoscope & number predicitions – 1 000 téléchargements

Step Keeper : Easy Pedometer – 500 téléchargements

Track Your Sleep – 500 téléchargements

Sound Volume Booster – 100 téléchargements

Astrological Navigator: Daily Horoscope et Tarot – 100 téléchargements

Universal Calculator – 100 téléchargements

© Android

Selon la télémétrie de McAfee, les smartphones américains sont les principaux touchés par l’infection, mais de nombreux utilisateurs d’Android en Europe font aussi partie des victimes. Il y a de quoi s’inquiéter quand on constate que certaines applications de la liste ont été téléchargées plus de 100 000 fois. Si vous avez une ou plusieurs de celles nommées ci-dessus sur votre smartphone, on vous conseille de vous en séparer immédiatement.