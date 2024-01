Android : Gmail facilite enfin le désabonnement des e-mails indésirables

Google a amélioré son application Gmail pour Android en rendant plus visible le bouton de désabonnement des listes de diffusion. Cette fonctionnalité vise à aider les utilisateurs à se débarrasser des e-mails publicitaires ou non sollicités.

Gmail sur Android

TL;DR Un bouton de désabonnement apparaît à côté du nom de l’expéditeur dans l’en-tête de l’e-mail sur l’application Gmail.

Il existait déjà sur le client web de Gmail et sur l’application Android, mais il était moins accessible.

La mise à jour de l’application Gmail pour Android est en cours de déploiement.

Google a mis à jour son application Gmail pour Android pour rendre plus visible le bouton de désabonnement des listes de diffusion. Cette fonctionnalité, déjà présente sur le client web de Gmail, vise à aider les utilisateurs à se débarrasser des e-mails indésirables.

Un bouton de désabonnement plus accessible pour Gmail sur Android

Ce n’est pas un secret, les publicités intrusives sont légion sur nos boîtes mails. Si vous utilisez Gmail, vous avez sans doute reçu des e-mails provenant de listes de diffusion auxquelles vous vous êtes inscrit volontairement ou non. Que ce soit pour recevoir des offres promotionnelles, des newsletters ou des alertes, ces e-mails peuvent vite devenir encombrants et difficiles à gérer.

Pour vous aider à trier vos e-mails et à vous désabonner des listes de diffusion qui ne vous intéressent plus, Google a mis à jour son application Gmail pour Android. Désormais, vous pouvez voir un bouton de désabonnement juste à côté du nom de l’expéditeur, dans l’en-tête de l’e-mail. En appuyant sur ce bouton, vous pouvez lancer le processus de désabonnement, qui peut varier selon les paramètres de l’expéditeur.

© Android Police

Cette fonctionnalité n’est pas nouvelle, elle existait déjà sur le client web de Gmail, où Google l’a rendue plus visible le mois dernier. Elle était également disponible sur l’application Gmail pour Android, mais elle était cachée dans le menu à trois points en haut à droite de l’écran. Avec cette mise à jour, Google veut rendre le bouton de désabonnement plus facile à trouver et à utiliser.

Une mise à jour déployée progressivement

La mise à jour de l’application Gmail pour Android est en cours de déploiement, mais elle n’est pas encore disponible pour tous. Le bouton de désabonnement fonctionne a priori sur les Pixel 8 Pro, mais pas sur les téléphones Honor, par exemple. Nous avons testé sur un Galaxy S22, mais nous n’avons pas non plus vu le bouton de désabonnement.

La mise à jour semble donc être déployée côté serveur et elle dépend peut-être de la région ou du modèle de téléphone. Il faudra donc patienter un peu avant de profiter de cette fonctionnalité sur votre appareil Android.

Le bouton de désabonnement est la dernière amélioration apportée par Google à son application Gmail pour Android. Plus tôt ce mois-ci, Google a également ajouté une option Sélectionner tout, qui permet de sélectionner tous les e-mails d’un dossier en un seul geste.