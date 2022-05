Android : les meilleures applications pour tablette

Les smartphones et les tablettes font désormais partie de notre quotidien. Mais certaines applications sont plus propices à l’utilisation d’un grand écran tactile. Voici notre sélection des meilleures applications pour tablette.

Qu’il s’agisse d’une tablette Android ou d’un iPad, de nombreux foyers s’équipent numériquement avec cet outil pratique qui permet de profiter de toutes les applications mobiles des stores, en wifi, et sur un écran plus grand. D’ailleurs, la part des personnes disposant d’une tablette en France en 2020 s’élevait à 56%, soit 14% de plus qu’en 2019 (sondage Statista publié en février 2022).



Mais concrètement, quelles sont les applications qu’on utilise davantage sur l’écran de la tablette, et qui nécessitent d’être connecté en wifi à Internet ? Vous retrouverez dans notre sélection, les incontournables services de messagerie instantanée, les jeux vidéo, les applications de streaming, mais aussi des applications éducatives pour les enfants et des applications de peinture numérique, beaucoup plus agréables à manipuler sur une tablette que sur un smartphone.

Streaming (Netflix – B.TV)

(Netflix – B.TV) EBooks (Amazon Kindle – Google Play Livres)

(Amazon Kindle – Google Play Livres) Dessin et peinture numérique (Clip Studio Paint – ibi Paint X)

(Clip Studio Paint – ibi Paint X) Jeux éducatifs ( Applaydy – Adibou)

( Applaydy – Adibou) Photos (Google Photos – Adobe Photoshop Express)

Netflix

Les lecteurs multimédias sont évidemment des incontournables à disposer sur votre appareil mobile, mais si vous possédez un abonnement pour un service de streaming vidéo, c’est encore plus pratique de regarder votre série préférée ou le dernier film en exclusivité, dans votre lit, tranquillement à la maison. Tous les services de streaming proposent leur propre application pour tablette, mais Netflix est évidemment l’une des plus populaires.

Au niveau de l’interface de l’application, l’accès aux informations des contenus est très rapide. Tout est traduit en français, plusieurs fonctionnalités rendent l’application Netflix plus ergonomique et plus pratique que ses concurrentes. Gestion des séries et des vidéos en cours de lecture, historique et propositions intelligentes en rapport avec vos goûts et vos précédents visionnages en sont quelques exemples.

Netflix

B.TV

Si vous souhaitez une application plus généraliste et qui ne nécessite pas d’abonnement, vous pouvez vous tourner vers la très populaire application développée par Bouygues Telecom : B.TV. Bien entendu, il vous faut détenir un compte et être client pour pouvoir lancer l’application et accéder au contenu. Vous y retrouverez des programmes de la télévision française et de la TNT en direct et en replay, mais aussi des stations de radio et des podcasts.

La navigation au sein des programmes est fluide et très claire. Vous pouvez rapidement passer d’une catégorie de contenus à une autre, rechercher des émissions de TV, suivre les recommandations ou consulter le programme de la semaine en un clic. En fonction de la box que vous possédez, il est également possible de programmer l’enregistrement d’un programme à distance.

B.TV

Amazon Kindle

Au niveau du format, la tablette s’apparente à une liseuse pour les livres numériques. Très pratiques, elles permettent de profiter d’une bibliothèque entière sans prendre plus de place qu’un seul livre. Mais avec une liseuse, il n’est pas possible de faire autre chose, tandis qu’avec une tablette, vous pouvez non seulement lire, mais aussi jouer, écrire, dessiner, regarder des vidéos, naviguer sur Internet et bien plus encore.

Heureusement, Amazon a su s’adapter et proposer non seulement sa liseuse, mais aussi sa bibliothèque d’ebooks et sa visionneuse pour votre tablette. Amazon Kindle vous propose plus d’un million d’ouvrages littéraires, bandes dessinées et livres d’illustrations. Certains sont payants et d’autres gratuits. La visionneuse intègre différents réglages pour adapter le confort de lecture à l’utilisateur.

Amazon Kindle

Google Play Livres

Sur le Google Playstore, vous pouvez aussi accéder à un catalogue de contenus numériques de plusieurs millions de titres, gratuits et payants. Du chef-d’œuvre de la littérature, en passant par les bandes dessinées, les mangas, les livres audio, les guides santé ou la biographie de personnages historiques, vous trouverez de tout. Et l’avantage de Google Play Livres, c’est que vous pouvez synchroniser vos lectures sur tous les appareils utilisant votre compte Google. Vous pouvez ainsi commencer votre lecture sur votre tablette et la terminer sur votre smartphone lors de vos déplacements par exemple.

En plus d’un catalogue riche et varié, l’application Google Play Livres offre une interface intuitive, qui permet de trier les livres selon leur genre, mais aussi s’ils sont populaires, gratuits ou nouveaux. Vous avez aussi la possibilité de télécharger des ebooks pour les lire hors connexion.

Google Play Livres

Clip Studio Paint

Dessiner sur une tablette, au doigt ou avec un stylet, c’est tout de même plus pratique que sur un ordinateur avec une souris, bien qu’avec Clip Studio Paint, il soit possible de dessiner sur tous les supports. Ce logiciel de dessin et de peinture numérique se décline en logiciel desktop, en application mobile pour smartphone et tablette, et une version de l’application est spécialement conçue pour l’iPad. L’interface de l’application est intuitive et les utilisateurs disposent d’une impressionnante collection de modèles, de textures, de mannequins en 3D pour réaliser des illustrations, des bandes dessinées, des mangas et même des animations.

Clip Studio Paint est un logiciel intuitif et complet qui intègre de nombreuses fonctionnalités, tout en restant accessible aux débutants comme aux utilisateurs expérimentés. De nombreux tutoriels sont disponibles en ligne pour vous apprendre à maîtriser au mieux l’outil.

Clip Studio Paint

ibis Paint X

ibis Paint X est une application de dessin et de peinture numérique, gratuite avec publicité, qui met à votre disposition une multitude de brosses et de pinceaux personnalisables pour vos créations graphiques. Les utilisateurs pourront facilement, avec l’écran tactile de leur tablette, modifier les réglages pour obtenir le tracé parfait. Ils pourront ajuster le style, l’opacité, la couleur, l’effet de leur crayon. Ils disposeront évidemment d’autres outils d’édition tels que l’ajout de texte et de stickers, des paillettes et appliquer des effets chromatiques notamment.

Prise en charge des calques, effet de peinture automatique, large choix de brosses et gratuité sont les principaux avantages d’ibis Paint X. Par contre, il faudra supporter les publicités vidéo pour activer certaines fonctions.

ibis Paint X

Scrabble GO

La plupart des jeux mobiles peuvent être téléchargés et installés sur smartphone comme sur tablette. Mais certains jeux de réflexion sont plus intéressants sur l’écran tactile de la tablette, et d’autres qui nécessitent plus de réactivité sont plus pratiques sur smartphones avec les commandes rapprochées. Pour Scrabble Go et d’autres jeux de lettres, l’écran plus grand de la tablette convient parfaitement. Les joueurs peuvent mieux visualiser les lettres dont ils disposent et les mots déjà placés dans la grille. Car oui, Scrabble Go est la version numérique, nomade et à 2 joueurs, du célèbre jeu de société.

Du plateau de jeu aux points des lettres en passant par les bonus des mots comptent double ou triple, tout y est parfaitement repris. L’avantage de la version numérique, c’est que vous pouvez vous mesurer à des joueurs du monde entier et profiter de bonus pour vous aider à trouver des mots à placer.

Scrabble GO

Les Sims Mobile

Les jeux de simulation de vie sont aussi très pratiques sur les tablettes. L’écran plus grand permet de mieux distinguer les détails et de cliquer sur un personnage avec plus de facilité. Parmi tous les jeux de simulation de vie disponible sur le Play Store, Les Sims Mobile s’affiche en haut du classement. Le système de personnalisation de l’avatar est intuitif et ludique, les outils de décoration de votre habitat sont pratiques et permettent d’aller très loin dans la construction de votre maison idéale.

Les différentes quêtes et actions à remplir par votre Sims lui permettront de gagner des SimFlouz pour ensuite agrémenter sa garde-robe, acheter de nouveaux objets de déco pour son intérieur et faire évoluer votre personnage.

Les Sims Mobile

WhatsApp

Quel que soit l’appareil utilisé, on aime rester en contact avec ses amis et sa famille. Ainsi, les applications de messagerie occupent une place importante dans notre sélection et plus particulièrement WhastApp qui reste l’application et le service de messagerie instantanée le plus populaire, bien qu’elle soit sujette à de nombreuses controverses par rapport à la confidentialité des données et à leur sécurité. À cause de cela, de nombreux utilisateurs se sont tournés vers des solutions alternatives telles que Signal ou Telegram.

Néanmoins, WhatsApp reste une application très pratique qui a été innovante dans bien des fonctionnalités de communication telles que les appels audio et vidéo, les messages éphémères, les conversations de groupes, etc.

WhatsApp

Google Meet

Plus orienté vers la visioconférence, Google Meet est devenu l’outil indispensable pour le télétravail. Très simple à utiliser et gratuit, il suffit de créer un salon virtuel et de communiquer l’URL d’accès aux autres participants. Nul besoin d’installer de logiciel sur votre ordinateur via le service en ligne, mais une application mobile est toutefois disponible pour simplifier l’utilisation sur tablette. Les fonctionnalités de Google Meet s’enrichissent de jour en jour avec notamment la possibilité de flouter ou de changer l’arrière-plan, de masquer votre propre vidéo pour gagner de l’espace sur votre écran, d’activer le sous-titrage et même la traduction en simultané.

Un simple compte Google, que vous possédez forcément avec votre tablette Android, vous permet d’accéder au service Google Meet et c’est ce qui a fait la différence avec Zoom, Skype, Jitsi et les autres services de visioconférence.

Google Meet

Applaydu

Parmi la multitude de jeux éducatifs présents sur le PlayStore, Applaydu figure en très bonne position. Bien qu’il s’agisse d’une application développée par Ferrero, elle ne contient pas de publicités et propose des contenus intéressants pour les enfants de 4 à 9 ans. L’enfant aura accès à différents mini-jeux qui feront appel à sa réflexion, sa logique, sa mémoire, ses connaissances, à des histoires et des aventures de personnages en forme d’animaux, et à bien d’autres activités ludiques pour aiguiser la curiosité et l’intérêt des enfants.

Des jeux éducatifs, c’est bien, qu’ils soient contrôlés et surveillés par les parents, c’est encore mieux et c’est ce que propose Applaydu. Une zone parentale permet d’afficher des statistiques sur le temps passé sur l’application et sur chaque type d’activité, mais aussi la liste des compétences à acquérir et l’évolution de l’enfant.

Applaydu

Adibou par Wiloki

Véritable carton de ce début d’année, Adibou par Wiloki reprend le personnage emblématique des CD éducatifs Adibou, dans une version plus moderne sur mobile. Comme à son habitude, Adibou va guider votre enfant dans un univers coloré et amusant, pour lui apprendre ou l’aider à comprendre des notions en mathématiques, en français et d’autres disciplines scolaires, mais aussi dans bien d’autres domaines d’activité tels que le jardinage, la cuisine, etc.

Bien que la nostalgie soit au rendez-vous, Adibou manque, par contre, cruellement d’un système de contrôle parental. Les parents apprécieront par contre qu’il n’y ait aucune publicité ni incitation à l’achat, bien que tous les contenus ne soient pas accessibles gratuitement.

Adibou par Wiloki

Google Photos

Pour gérer vos photos et vos vidéos personnelles, les importer dans votre compte cloud, les partager et les retoucher, la plupart des tablettes Android disposent de Google Photos. Ce service permet notamment de gagner de l’espace de stockage sur votre smartphone, avec lequel vous prenez vos photos, pour les sauvegarder dans un compte cloud. À l’aide de votre tablette, vous pourrez les afficher en grand et les éditer avec des outils plus visibles. Le système de gestion et de partage des albums est intuitif et les différents outils de retouche sont très pratiques : rotation, redresser la ligne d’horizon, stabilisateur pour la vidéo, correction colorimétrique, etc.

Le seul avantage de Google Photos, c’est son espace de stockage désormais limité à 15Go. De nombreux utilisateurs vont certainement opter pour d’autres solutions de stockage photo gratuites et illimitées qui commencent à fleurir sur le Playstore.

Google Photos

Adobe Photoshop Express

Si vous recherchez davantage une application de retouche photo, plutôt qu’un gestionnaire de photos, c’est vers Adobe Photoshop Express qu’il faudra vous tourner. Avec son interface en français et ses réglages intuitifs avec un glissement de doigt, vous pourrez rapidement ajuster le contraste, la balance des blancs et l’exposition. De nombreux autres paramètres peuvent être retouchés comme la correction des yeux rouges, et de nombreux filtres peuvent être appliqués pour changer complètement le look de votre photo. L’application dispose aussi de fonctionnalités de montage photo pouvant créer des compositions jusqu’à 9 photos.

Cette version gratuite, mais plus légère d’Adobe Photoshop, vous permet de profiter de nombreux réglages et de l’expertise de l’éditeur Adobe.