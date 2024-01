Meilleure tablette Android 2024 : quel modèle acheter ? 

Les tablettes fonctionnant sous l’écosystème Android de Google sont la seule véritable alternative au iPad d’Apple. Cependant, à l’inverse de ces dernières, on trouve des appareils haut de gamme et d’autres au très bon rapport qualité/prix. Découvrez notre sélection des meilleures tablettes Android du moment.

Notre top 3 des meilleures tablettes Android

S’il est vrai que les possesseurs d’iPhone se tournent souvent vers les iPad, l’inverse est également vrai. En effet, si l’on est un habitué d’Android de Google, alors se procurer une tablette de la firme américaine ou une Galaxy Tab de Samsung est toujours une bonne idée. N’oublions pas non plus Lenovo qui dispose d’excellentes tablettes dans son catalogue. Dans tous les cas, ces produits n’ont rien à envier aux appareils d’Apple.



En effet, elles embarquent des dalles de qualité, des processeurs puissants et elles offrent une solide autonomie. De plus, ces tablettes ont souvent l’avantage de disposer d’un bon rapport qualité/prix. Cependant, avec l’arrivée de marques chinoises comme Xiaomi ou Realme, il peut être difficile de trouver le modèle le mieux adapté à ses besoins. Pour vous aider à faire votre sélection, nous vous proposons dans ce guide d’achat, notre comparatif des meilleures tablettes Android.

À lire aussi : notre sélection des meilleures tablettes

Samsung Galaxy Tab A9+, le meilleur premier prix

Dans la catégorie des tablettes Android d’entrée de gamme, la Samsung Galaxy Tab A9+ est le meilleur modèle actuellement disponible. En effet, si vous avez un usage occasionnel de votre appareil c’est un choix tout indiqué. Pour ce comparatif, nous vous présentons la version 64 Go au tarif conseillé de 219 euros. En effet, elle possède un port carte microSD, donc le stockage ne devrait pas poser de problème.

Sinon, côté technique, elle est équipée d’une dalle LCD de 11 pouces rafraîchie à 90 Hz. Dans l’ensemble, la qualité d’affichage est convaincante pour un produit d’entrée de gamme. Cependant, sur ce point, c’est loin d’être la meilleure tablette de notre comparatif. D’autre part, elle dispose du processeur Snapdragon 695 épaulé ici par 4 Go de ram. Ce dernier offre une bonne fluidité et il permet même de profiter convenablement de ses jeux mobiles préférés. Ensuite, elle possède un unique capteur arrière de 8 Mpx.

Comme souvent avec Samsung, la qualité est correcte de jour, mais les clichés de nuit sont à oublier. Sa batterie de 7040 mAh permet de profiter d’une bonne autonomie. Cependant à titre de comparaison, la Xiaomi Pad 6 est largement supérieure dans ce domaine. De plus, il faut compter presque 3 heures pour recharger entièrement la tablette. Pour finir, si la taille de l’écran vous importe peu, vous pouvez toujours vous tourner vers la Galaxy Tab A9 de base dont le prix de départ est fixé à 189 euros.

Xiaomi Pad 6, le meilleur rapport qualité/prix

Avec la Xiaomi Pad 6 nous arrivons sur des tablettes Android plus abordables. D’ailleurs, nous avons tendance à considérer cette dernière comme celle offrant le meilleur rapport qualité/prix. En effet, elle possède une solide fiche technique pour un tarif conseillé de 369 euros. Plus dans le détail, elle possède une dalle LCD de 11 pouces avec un surprenant taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz.

La qualité d’affichage est vraiment bonne, mais nous regrettons une luminosité un peu trop faible selon la situation. Côté puissance, elle est équipée du processeur Snapdragon 860. Ce dernier, accompagné de 6 ou 8 Go de ram offre une grande fluidité. Hélas, la partie photo est très en retrait. Le capteur arrière de 13 Mpx est en difficulté la nuit, mais les clichés de jour restent corrects. À l’avant, on retrouve un capteur de 8 Mpx. Ce dernier reste suffisant pour prendre des selfies d’assez bonne qualité.

Pour finir, la batterie de 8840 mAh offre une solide autonomie pour un produit de cette gamme. Et le chargeur de 33W est capable de recharger l’appareil à 100% en moins de 90 minutes. En résumé, cette Xiaomi Pad 6 est une tablette convaincante, si votre usage de celle-ci reste assez basique. Son écran de 11 pouces est suffisant pour profiter de ses séries préférées.

Lenovo P12 Pro, la meilleure tablette Android

Si la Galaxy Tab S9 est un excellent modèle, nous avons tendance à considérer la Lenovo P12 Pro comme la meilleure tablette Android du marché. Au niveau de la fiche technique, on retrouve ici une dalle OLED de 12,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (non adaptatif). Son écran est plus grand que celui du produit Samsung et la qualité d’affichage est également excellente.

D’autre part, elle est équipée du processeur Snapdragon 780 épaulé par 8 Go de ram. L’ensemble offre une grande fluidité, mais la puce n’est pas non plus aussi performante que les dernières générations de SoC Qualcomm. Pour la partie photo, elle a la particularité de posséder deux capteurs de 13 et 5 Mpx. Le tout est capable de prendre des clichés d’assez bonne qualité (sauf de nuit).

Enfin, sa batterie de 10.200 mAh offre une excellente autonomie. Sur cette partie, elle reste une des meilleures actuellement disponible. Pour finir, si nous avons sélectionné la Lenovo P12 Pro plutôt que la Galaxy Tab S9 Ultra comme meilleure tablette, c’est en raison du tarif trop élevé de cette dernière. En effet, avec un prix de départ de 1349 €, elle n’est pas à la portée de toutes les bourses.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, la tablette Android haut de gamme

Actuellement, la Galaxy Tab S9 Ultra fait partie des meilleures tablettes Android du marché. En effet, dans le segment haut de gamme, à l’exception de Lenovo, peu de marques proposent des appareils d’une telle qualité. Plus dans le détail, elle dispose d’une dalle Amoled de 14,6 pouces avec un taux de rafraîchissement entre 60 et 120 Hz. En plus de disposer d’une large diagonale, elle offre une grande qualité d’affichage. Sur ce point, il s’agit d’une des meilleures tablettes.

Ensuite, elle possède un processeur Snapdragon 8 Gen 2 épaulé par 12 ou 16 Go de ram. En résumé, elle ne manque absolument pas de puissance. Même sur la partie photo, cette dernière sort son épingle de jeu. En effet, un module performant est assez rare avec ce type de produit. Dans ce cas, on trouve deux capteurs de 13 et 8 Mpx capables de prendre de très beaux clichés de jour.

D’autre part, sa batterie de 11.200 mAh peut offrir jusqu’à 18 heures d’autonomie en streaming vidéo. Ce qui est un joli résultat. Enfin, pour rappel, cette tablette Android est disponible dans deux versions différentes : Wifi et 5G. De même, le stylet S Pen est inclus dans le prix.

À lire aussi : notre test complet de la Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 FE, l'alternative au bon rapport qualité/prix

Tout comme les Galaxy S23 ont fini par être rejoints par le S23 FE, les Galaxy Tab S9, ont elles aussi connu des déclinaisons FE. Pour notre comparatif, nous avons décidé de vous présenter la tablette Samsung la plus abordable de cette génération, la Galaxy Tab S9 FE. Dans le secteur des tablettes Android, c’est un des modèles avec le meilleur rapport qualité/prix.

Sinon, côté technique, elle dispose d’une dalle LCD de 10,9 pouces avec un taux de rafraîchissement bloqué à 90 Hz. L’ensemble offre une bonne gamme qualité d’affichage sans pour autant être au niveau d’un produit haut de gamme. Pour la partie performances, on retrouve la puce Exynos 1380 qui délivre assez de puissance pour un usage fluide. Enfin, cette dernière est accompagnée de 6 ou 8 Go de ram.

Ensuite, elle dispose d’un capteur avant de 12 Mpx et un autre arrière de 8 Mpx. C’est mieux que par rapport à la génération précédente, mais il ne faut pas s’attendre à de superbes clichés de sa part. D’autre part, on retrouve une batterie de 8000 mAh qui assure une solide autonomie. Enfin, elle possède un chargeur de 45W permettant de recharger l’appareil en 90 minutes environ. Cette tablette est certifiée IP68 et est livrée avec le stylet S Pen. Si vous êtes intéressés, il est possible de vous tourner vers la Galaxy Tab S9 FE+ qui dispose d’une dalle plus imposante (12,4 pouces).

Pixel Tablet, la tablette tactile par Google

Cette nouvelle génération de Pixel Tablet marque le retour de Google sur le marché des tablettes Android. Sans être au niveau des meilleurs modèles de cette sélection, elle reste un produit intéressant à un tarif assez avantageux. Premièrement, elle a la particularité d’être livrée avec un dock. Cela permet de la transformer en véritable objet connecté comme une enceinte. D’ailleurs, la fonction Chromecast est intégrée à la tablette.

Pour le reste, elle est équipée d’une dalle LCD de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement d’à peine 60 Hz. Sur cette partie, même si la qualité d’affichage est correcte, elle a du mal à tenir la comparaison avec la concurrence. Sinon, son SoC Google Tensor G2 et ses 8 Go de ram permettent un usage très fluide. Mais une nouvelle fois, on trouve mieux sur d’autres appareils. Enfin, comme souvent avec ce type de produit la partie photo est très en retrait. En effet, elle embarque simplement un capteur avant de 8 Mpx et on retrouve la même chose à l’arrière.

Pour finir, la taille de la batterie n’a pas été communiquée. Cependant, étant destinée à fonctionner sur son dock, l’autonomie n’est pas le facteur essentiel à prendre en compte ici. D’un autre côté il faut environ 3 heures pour la recharger. Pour le coup c’est très dommage. En résumé, si vous cherchez un produit entre la tablette et l’objet connecté, cette Pixel Tablet est un choix très intéressant. Sinon, mieux vaut vous tourner vers d’autres marques.

À lire aussi : notre test complet de la Google Pixel Tablet

🤔 Quelle est la meilleure marque de tablette Android ?

En réalité, il y a plusieurs marques qui peuvent revendiquer le titre de meilleur fabricant de tablettes Android. En effet, si Samsung est un des leaders du secteur avec ses Galaxy Tab, d’autres comme Lenovo proposent des produits de grande qualité. Dans le segment haut de gamme, ce sont les deux meilleures marques actuellement sur le marché. Cependant, Asus propose aussi des tablettes intéressantes. Ensuite, comme avec les smartphones de milieu ou d’entrée de gamme, les fabricants chinois proposent des solutions intéressantes.

En effet, Xiaomi, Realme, Honor ou même Huawei disposent de tablettes au bon rapport qualité/prix dans leur catalogue. Une fois encore, au moment de faire son choix, il est important d’identifier ses besoins avant de sélectionner le modèle qui nous convient le mieux.

🧐 Pour acheter une tablette Android plutôt qu’un iPad ?

Il y a deux grosses différences entre les iPad et les tablettes Android. La première est évidemment l’écosystème, la seconde se situe au niveau des prix. En effet, entre iPadOS et Android, il y a de sérieuses différences que nous n’allons pas lister ici. Si vous avez déjà un smartphone Google ou Samsung, mieux vaut vous tourner vers une tablette du même OS. En effet, l’intégration des fonctionnalités est meilleure entre deux appareils compatibles. Ensuite, il existe de nombreuses solutions du côté des tablettes Android. Cela permet de trouver des modèles adaptés à tous les besoins, mais surtout à tous les budgets.

Pour finir, on rappellera que le catalogue iPad d’Apple est très limité et que cela fait maintenant un moment que la marque n’a pas sorti de nouveau produit.

💰 Quel budget pour une tablette Android ?

Comme vous avez pu le constater lors de comparatif, il est possible de trouver des tablettes autour de 200 euros et d’autres qui dépassent allègrement les 1000 euros. Comme pour tout objet de ce type, tout va dépendre de vos besoins et envies. En effet, les modèles haut de gamme se destinent essentiellement à un usage professionnel. Ces solutions, une fois un clavier installé, deviennent presque un véritable ordinateur.

À l’inverse en milieu et entrée de gamme, on trouve d’excellents produits pour le gaming ou pour regarder des séries. En effet, pour 300 euros, on trouve déjà des tablettes Android offrant de bonnes performances. Enfin, pour un usage basique, il est possible de trouver des appareils avec un tarif inférieur à 200 euros.