Meilleures Galaxy Tab : quelle tablette Samsung choisir ?

Avec ses Galaxy Tab, Samsung règne sur le monde des tablettes Android, constituant la seule alternative (ou presque) à l’iPad d’Apple. Au fil de ces deux dernières années, le catalogue du constructeur s’est étoffé et on trouve aujourd’hui des modèles pour tous les goûts et tous les usages, déclinés en grands comme en petits formats.

Pour cette sélection, nous avons retenu des modèles lancés en 2020 ou en 2021. Ils bénéficient tous de la dernière version d’Android (11) et d’une version récente de l’environnement maison One UI (3) – de base ou via une mise à jour pour les modèles de 2020 – qui met à disposition des utilisateurs les dernières fonctions de Samsung.

Pour choisir le modèle qui correspond le plus à vos attentes, il faut réfléchir aux usages que vous comptez faire de votre tablette. Installer des jeux gourmands en ressources nécessitera de disposer d’un espace de stockage important, mais surtout d’une grosse puissance (donc d’un processeur haut de gamme) et d’un format assez compact et léger pour une prise en main confortable.

Pour le travail, le constructeur propose sur bon nombre de modèles le mode Dex qui transforme l’interface de votre tablette en interface desktop assez proche d’un Windows et il est possible d’utiliser un Cover Keyboard (vendu en option) pour faciliter la saisie.

Et si vous pensez utiliser votre tablette en déplacement, il faudra veiller à la compacité de votre modèle et à son poids. Vous pourrez aussi opter pour une connectivité 4G et même 5G sur les versions les plus haut de gamme, récemment commercialisées.

Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi/5G Pour la famille ultra connectée et créative

L’immense écran de 12,4 pouces

Le S Pen pour le dessin

L’équipement pour la visio

Le design élégant et coloré

La 5G pour 100 euros de plus

L’autonomie grâce à la batterie de 10090 mAh

L’emplacement pour carte microSD On n’aime pas Le poids important (610 g)

Le chargeur "seulement" 25W fourni Verdict : Dernière-née de la famille, la Galaxy Tab S7 FE, pour Fan Edition, embarque à l’instar du Smartphone S20 FE un équipement d’exception pour un prix raisonnable. On apprécie son design fin en métal, avec un boîtier décliné en plusieurs coloris. Quant à sa polyvalence, elle a de quoi combler toute la famille, qu’il s’agisse de regarder des films et séries depuis le grand écran 12,4 pouces, de se lancer dans des activités créatives (à l’aide du S Pen et des fonctions de dessin incluses) ou bien de communiquer en visio avec son entourage grâce à la caméra frontale de 8 MP, les 3 microphones intégrés autour de l’écran et les 2 Haut-parleurs AKG, compatible Dolby Atmos. Coté performances, le processeur est suffisamment puissant pour les activités ludiques les plus classiques (hors jeux 3D très gourmands en ressources) et la batterie haute capacité assure une très bonne autonomie. Deux versions de mémoire sont proposées, 64 ou 128 Go, avec la possibilité de l’étendre avec une carte microSD (jusqu’à 1 To supporté). Les plus communicants apprécieront l’existence d’une version 5G. plus

Galaxy Tab S7+ Wi-Fi/5G Pour les utilisateurs les plus exigeants et les pro

La puissance digne d'un ordinateur

La mémoire de base élevée (128 Go) et extensible

Le S Pen ultra précis pour la prise de notes

Le mode Dex pour passer en mode PC

Les aptitudes photo

Le design métal, fin et léger On n’aime pas Le prix élevé

Le chargeur rapide 45W en option

Le clavier amovible en option Verdict : Lancée en 2020, la Galaxy Tab S7+ est la version la plus haut de gamme (digne de rivaliser avec l’iPad Pro 12,9 pouces d’Apple) et de fait la plus coûteuse de la famille. Son grand écran de 12,4 pouces offre un affichage d’exception grâce à la technologie Super Amoled ainsi qu’une navigation hors pair, très confortable pour les yeux, grâce au rafraîchissement à 120 Hz. À l’aide du mode Dex (pour bénéficier d’une interface digne d’un ordinateur de bureau) et avec la possibilité de clipser un clavier, cette Tab offre le confort et la puissance d’un ordinateur avec son processeur Snapdragon 865+. Le stylet S Pen permettra de son côté de prendre des notes (exportables vers Office), voire d’annoter des PDF. Malgré l’énorme batterie de 10800 mAh, cette S7+ reste ultra fine avec ses 5,7 mm d’épaisseur. Il sera aisé de la transporter, d’autant plus qu’il existe un modèle 5G pour 100 euros de plus pour un usage en extérieur. On regrette juste que Samsung n’inclue qu’un chargeur de 25W alors que ce modèle est compatible avec la charge rapide 45W. plus

Galaxy Tab S7 Wi-Fi/4G Pour les joueurs et fans de séries

Le format compact pour la maniabilité

L’écran immersif 16:10 de 11 pouces à 120 Hz

La finition en métal brossé élégante

La mémoire confortable et extensible

Les 4 haut-parleurs

L’excellente autonomie On n’aime pas L’absence de modèle 5G

L’absence de prise jack Verdict : La Galaxy Tab S7 intègre le même processeur que la S7+, le très haut de gamme Snapdragon 865+, mais se distingue, avec sa dalle de 11 pouces, par son format plus discret. Ajouté à cela une finesse et une légèreté remarquables (6,3 mm d’épaisseur pour 495 g.), les conditions idéales pour jouer sont réunies, cette tablette pouvant sans peine être tenue à bout de bras, contrairement à sa grande sœur la S7+. Les gamers apprécieront également le taux de rafraîchissement à 120 Hz de l’écran. Au format 16:10, ce dernier se prête aussi volontiers au visionnage de films et de séries, d’autant que le boîtier intègre quatre haut-parleurs AKG avec Dolby Atmos. Et qu’il s’agisse de stocker des médias ou d’installer des jeux, la mémoire – jusqu’à 256 Go -, qui plus est extensible jusqu’à 1To se montrera des plus confortables. Ceux qui souhaitent une compatibilité avec les réseaux mobiles devront, en revanche, se contenter de la 4G et ceux qui veulent brancher un casque filaire pour le gaming, acheter un adaptateur pour le brancher sur la prise USB Type-C. plus

Galaxy Tab A7 Lite 4G/Wi-Fi Le format parfait pour les déplacements

L’écran de 8,7 pouces aux bordures fines

Le poids de seulement 366 g

La mémoire de 32 Go extensible

La batterie de 5100 mAh

La prise jack et deux haut-parleurs

Le port USB Type-C On n’aime pas Le chargeur 7,5W fourni

La faible puissance

L’absence de compatibilité S-Pen Verdict : Cette tablette d’entrée de gamme dispose de tous les atouts pour convaincre les membres de la famille qui ont la bougeotte et souhaitent se divertir dans le train. D’un prix très raisonnable, même en version 4G, cette A7 Lite se glisse dans les sacs les plus petits, grâce à son écran de 8,7 pouces et saura s’y faire oublier grâce à sa finesse et à sa légèreté. Sa surface d’affichage, au format panoramique et aux bordures relativement discrètes, se prête parfaitement au visionnage de vidéos ou, en tournant la tablette à la verticale, aux séances de surf. Samsung propose même l’utilisation à une seule main grâce à une navigation gestuelle et à une boîte à outils rapides. À ce niveau de prix, il ne faudra pas en attendre trop en termes de fonctions photo ou gaming. Compatible avec la charge 15W, l’A7 Lite n’est fourni qu’avec un chargeur de 7,5W. plus