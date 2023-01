Apple AirPods Lite : des écouteurs moins chers pour inonder le marché

© Unsplash/David Levêque

Apple compte bien marquer l’année 2023. Outre la venue de l’iPhone 15 avec une date de sortie annoncée, la firme de Cupertino va devoir accepter d’autres boutiques dans son écosystème ce qui pourrait signer le retour de Fortnite.

Sans oublier que selon l’analyste Jeff Pu de Haitong Intl Tech, Apple travaillerait sur une version plus accessible de ses écouteurs connectés, les AirPods Lite.

De nouveaux AirPods plus accessibles ?

On le sait, Apple s’aventure rarement sur le marché de l’entrée de gamme. Ou du moins, ses produits restent coûteux, comme l’iPhone SE. On imagine que les AirPods Lite ne vont pas échapper à la règle ! Selon Jeff Pu, la demande pour la gamme d’AirPods va baisser en 2023 pour passer de 73 millions l’an dernier à 63 millions cette année.

L’insider précise qu’il s’agit d’une conséquence à l’absence d’une nouvelle version en 2023. Ce qui veut dire, si l’on lit entre les lignes, que les AirPods Lite arriveront l’an prochain soit en 2024. Leur prix serait inférieur aux AirPods 2 disponibles à 159 euros sur le site d’Apple.

Le but semble être d’inonder le marché pour permettre à la gamme de remonter ses ventes après une année 2023 plus creuse. Les AirPods ont déjà un beau succès commercial, cette version permettrait une hausse des ventes pour les budgets plus réduits. Notamment en pleine crise économique.

Quelles caractéristiques pour les AirPods Lite ?

© Nidheesh Kavalan/Unsplash

Niveau caractéristiques, rien n’a été dévoilé par Jeff Pu. Sachant que le prix des AirPods Lite se situerait en dessous des AirPods 2, on peut penser à des spécificités similaires. On ne s’attend donc pas à ce que ces écouteurs entrée de gamme proposent des technologies premiums comme la réduction active du bruit.

La qualité sonore ne sera sans doute pas aussi exceptionnelle que d’autres modèles supérieurs de la gamme.