Les AirPods profiteront-ils un jour du son Lossless ? Un ingénieur d’Apple répond

AirPods Pro 2 © Apple

Il y a environ un mois, Apple a lancé AirPods Pro 2. La deuxième génération de ces écouteurs sans fil apporte une suppression active du bruit améliorée, une meilleure qualité sonore, un boîtier MagSafe remanié, et plus encore.

Avec la prise en charge de Bluetooth 5.3, Apple aurait pu ajouter le nouveau codec LC3, qui permet de diffuser une qualité sans perte lors de la lecture de musiques sans fil. Dans une interview, un ingénieur Apple a évoqué la possibilité d’une compatibilité future.

A lire > Les meilleurs écouteurs sans fil à réduction de bruit active (ANC)

Les AirPods Pro 2 profiteront-ils du codec LC3 et du Lossless ?

What Hi-Fi a donc interviewé Esge Andersen, un ingénieur de l’équipe acoustique d’Apple. Alors que la plupart des critiques ont fait l’éloge de ces écouteurs sans fil, il y a une chose que les clients et les critiques attendaient : l’introduction du support du Lossless ou d’une technologie similaire, puisque les AirPods Pro 2 offrent le Bluetooth 5.3 et qu’Apple testait le codec LC3 pour les appels avec les AirPods Max.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Apple offrait le support du Lossless sur Apple Music mais qu’aucun des AirPods ne pouvait diffuser dans cette qualité, Andersen a déclaré que « la qualité audio était toujours une priorité » mais que le choix des codecs était « une question de fiabilité ». Il indique ainsi qu’il ne pense pas que le codec soit « limitant » dans la qualité audio, mais qu’Apple restait « ouverte au changement », ce qui signifie qu’elle pourrait bientôt introduire la prise en charge du codec LC3, car le matériel existe déjà.

L’homme, qui travaille dans l’entreprise depuis 11 ans, appelle les AirPods Pro 2 les « AirPods Max portables ». Andersen explique qu’avec un système de ventilation simplifié, les AirPods Pro 2 peuvent atteindre des aigus plus élevés, plus propres et des basses meilleures, plus profondes. Il explique que le plus grand défi a été d’améliorer la réponse en haute fréquence, en particulier, grâce à flux d’air amélioré. Une dernière information intéressante que l’ingénieur donne dans l’interview est que les AirPods Pro 2 ajustent le son en fonction de son appareil connecté.

Source : What Hi-Fi