Apple : attention, ne nettoyez pas vos appareils avec du peroxyde d’hydrogène

Avec la crise sanitaire, les désinfectants sont devenus de plus en plus populaires pour nettoyer les objets du quotidien. Cela comprend évidemment les produits et gadgets high tech. L’année dernière, Apple avait mis à jour sa page d’assistance qui concerne le nettoyage des produits de la marque.

Un iPhone – Crédit : Bagus Hernawan / Unsplash

La firme de Cupertino avait notamment validé l’utilisation de lingettes à l’alcool isopropylique à 70 % ou de lingettes désinfectantes Clorox. Bien entendu, il n’est tout de même pas recommandé « d’essuyer excessivement le produit, ce qui peut entraîner des dommages ».

Évitez les désinfectants à base d’eau de javel et de peroxyde d’hydrogène pour vos produits Apple

Apple vient de mettre à jour cette page d’assistance un an plus tard. Il précise désormais que vous ne devez pas utiliser de désinfectants à base d’eau de Javel ou de peroxyde d’hydrogène. À titre d’information, le peroxyde d’hydrogène est un composé chimique largement utilisé dans la lutte contre la Covid-19.

On le retrouve notamment dans le gel hydroalcoolique pour se nettoyer les mains. Il compose aussi les désinfectants pour les surfaces dures. Le peroxyde d’hydrogène est donc très efficace en tant que désinfectant. Il peut cependant se révéler nocif pour votre iPhone et plus particulièrement son écran.

De même que les voitures requièrent des produits adaptés pour être efficacement nettoyées et désinfectées, les smartphones ne peuvent pas être nettoyés avec n’importe quel produit désinfectant que vous avez sous la main en cette période de crise sanitaire.

D’ailleurs, même si vous pouvez utiliser de l’alcool isopropylique à 70 % pour nettoyer vos appareils Apple, il ne faut surtout pas le vaporiser directement. Apple conseille d’utiliser « un chiffon doux et non pelucheux » et recommande d’éviter « les chiffons abrasifs, serviettes, serviettes en papier ou matériaux similaires ». En plus des recommandations d’Apple, n’oubliez pas que l’utilisation répétée de produit désinfectant sur l’écran risque d’endommager le revêtement oléophobe.

Enfin, quel que soit le produit que vous utilisez pour nettoyer vos produits Apple, la firme de Cupertino rappelle qu’il faut éviter à tout prix « les infiltrations d’humidité dans les ouvertures de l’appareil », même si celui-ci est résistant à l’eau.

Source : Apple Insider