Apple aurait révélé la date de sortie de l’iPhone 16 en commettant cette grosse erreur

Depuis quelques semaines, les fuites concernant l’iPhone 16 se font plus rares. Certes, nous savons maintenant presque tout des caractéristiques du prochain smartphone Apple, mais on sent que la firme à la pomme resserre la vis en amont de sa keynote. Car la présentation de l’iPhone 16, c’est ce soir et il ne faudrait pas que les surprises de dernières minute soient divulgâchées !

Voilà pourtant qu’Apple vient de commettre une grosse erreur, qui révèle probablement la date de sortie de ce cru 2024 de l’iPhone : l’ouverture imminente d’un nouvel Apple Store.

Un Apple Store en Suède révèle la date de sortie de l’iPhone 16

En Suède, un nouvel Apple ouvre bientôt ses portes. Selon la page du magasin, « notre tout nouveau magasin de Stockholm, situé dans le Mall of Scandinavia, ouvrira bientôt ses portes. Nous sommes impatients de vous accueillir et d’aider vos idées à se développer et à prospérer. » Cette date d’ouverture est fixée au vendredi 20 septembre.

C’est probablement la date de sortie de l’iPhone 16, du moins sur le marché européen. En effet, l’ouverture du magasin intervient juste près la keynote 2024 de ce 9 septembre : pile à temps pour accueillir les habituelles queues de fans souhaitant mettre la main sur le nouvel iPhone dès sa sortie.

En général, Apple ouvre les précommandes pour le nouvel iPhone le vendredi suivant la présentation, c’est-à-dire cette année le 13 septembre. La disponibilité en magasin a ensuite lieu une semaine plus tard. Bien sûr, ces habitudes sont sujettes à des modifications à un ou deux jours près, mais l’ouverture de ce nouveau magasin aurait beaucoup de sens pour fournir les consommateurs suédois en iPhone 16.

Il serait étrange que l’entreprise rate une telle occasion… au prix de couper l’herbe sous le pied de Tim Cook ! L’entreprise révèle ainsi avant même que son PDG ne l’annonce officiellement sur scène que l’iPhone 16 sera lancé le 20 septembre. Cela sera d’ailleurs en accord avec les informations de Bloomberg, qui indiquait la même date fin août. Nous en aurons de toutes façons le cœur net ce soir à 19h.