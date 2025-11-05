Apple : le MacBook Air M2 16 Go chute sous la barre des 800 €

Cdiscount offre une incroyable opportunité aux amateurs de produits Apple : le MacBook Air M2 13,6″ s’affiche à 798 € au lieu de 1 199 € ! Une remise exceptionnelle sur une configuration bien plus puissante que le modèle standard.

Le MacBook Air est l’un des ordinateurs portables les plus populaires du marché, et pour cause, il combine design, puissance et autonomie dans un format ultrafin. Et avec l’arrivée de la puce M2, Apple a encore amélioré son best-seller en offrant un certain gain de performances tout en préservant une efficacité énergétique imbattable.

Léger, silencieux et polyvalent, le MacBook Air M2 convient aussi bien aux étudiants qu’aux professionnels de la création et du web. Il offre une expérience fluide, une excellente qualité d’écran et une autonomie pouvant dépasser les 15 heures selon l’usage.

MacBook Air M2 : finesse, puissance et longévité

Ce modèle datant de 2023 embarque une puce Apple M2, épaulée par 16 Go de RAM, un CPU 8 cœurs et un GPU 8 cœurs. Ces performances garantissent un confort d’utilisation optimal pour le multitâche, la retouche photo, le montage vidéo, le développement… Le stockage SSD de 256 Go offre bien entendu une grande réactivité, tandis que l’écran Liquid Retina 13,6 pouces affiche des couleurs précises et une luminosité de 500 nits.

Son design fin en aluminium, ici dans le coloris Midnight, reste fidèle à l’élégance minimaliste d’Apple. À cela s’ajoutent une caméra 1080p, un clavier rétroéclairé, la connectique MagSafe, deux ports Thunderbolt et la compatibilité avec Touch ID.

Un Mac haut de gamme à prix jamais vu

Affiché à 798 € au lieu de 1 199 €, ce MacBook Air M2 est une occasion rare d’acquérir une machine performante à un tarif exceptionnel ! Que ce soit pour le travail, les études ou la création, c’est le moment idéal pour passer à la puce M2 sans dépasser la barre symbolique des 800 €.