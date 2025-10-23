L’un des meilleurs robots aspirateurs-laveurs du moment passe sous la barre des 400€ sur Amazon !

Le Roborock Qrevo 35A profite d’une belle remise sur Amazon ! Habituellement vendu 589€, il est aujourd’hui affiché à 399€. Un tarif particulièrement attractif pour un robot capable d’aspirer, de laver et se vider tout seul dans sa station compacte.

Digne héritier de la gamme Qrevo, le Roborock QV 35A reprend les atouts qui ont fait le succès de Roborock : aspiration puissante, serpillères rotatives et cartographie laser précise. Il s’occupe du sol de façon autonome, qu’il s’agisse de poussière fine, de poils d’animaux ou de taches légères, avec un système de lavage et un séchage automatique pour éviter les traces et les mauvaises odeurs.

Pour moins de 400€ vous pouvez profiter d’un appareil pensé pour l’entretien quotidien, capable de passer du carrelage aux tapis sans difficulté. Il adapte automatiquement sa puissance d’aspiration, évite les obstacles avec précision et se contrôle aussi bien depuis l’application Roborock que par la voix via Alexa ou Google Home.

Un robot tout-en-un pratique et intelligent

Le Roborock QV 35A combine plusieurs fonctions habituellement réservées aux modèles haut de gamme : aspiration de 7000 Pa, lavage rotatif double serpillère et station de vidage automatique. La cartographie 3D permet de gérer les pièces, les zones interdites ou les cycles de nettoyage personnalisés en quelques secondes.

Sa base compacte assure la vidange de la poussière et le séchage des serpillères à l’air chaud, limitant ainsi grandement l’entretien manuel. Le robot adapte également automatiquement sa puissance d’aspiration et la pression de lavage selon le type de sol, garantissant un nettoyage précis sans aucune intervention.

Avec plus de 190€ de réduction, le Roborock QV 35A devient l’un des meilleurs rapports qualité/prix de la marque pour celles et ceux qui cherchent un modèle fiable, complet et facile à utiliser au quotidien.