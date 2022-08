Apple menace de licenciement pour une vidéo virale sur TikTok

Apple aurait menacé de prendre des sanctions disciplinaires allant jusqu’au licenciement à l’encontre d’une de ses employées. Cette dernière, Paris Campbell, a une chaine TikTok ou elle publie régulièrement du contenu en lien avec les produits de la marque à la pomme.

Paris Campbell viral video on TikTok – Crédit : TikTok @stopitparis

L’une de ses récentes vidéos est devenue virale en atteignant 7 millions de vues et en compte chaque jour encore plus. Elle y fait une réponse détaillée et argumentée en cas de chantage de vente d’informations personnelles suite à la perte d’un iPhone. Elle explique comment les données personnelles sont sécurisées et que l’iPhone reste bloqué. Elle explique la stratégie déployée par les pirates pour obtenir l’accès au hardware du téléphone en faisant pression sur son ancien propriétaire par email.

Suite à cette vidéo devenue virale, la hiérarchie de Paris lui aurait intimé l’ordre de retirer sa publication. Apple n’interdit pas à ses employés de parler publiquement de ses technologies sur les réseaux sociaux. Mais elle prévient de ne pas divulguer d’informations confidentielles.

En réponse aux injonctions de son manager, Paris ne retire pas sa publication originale et diffuse une semaine plus tard une vidéo intitulée “Cher Apple”. Dans celle-ci, elle révèle être une employée de la société et être en attente de la confirmation de son licenciement. Elle confirme ne s’être jamais clairement identifiée comme membre de la firme. Elle déclare ne pas avoir enfreint les règles internes et qu’elle n’a pas nui à l’image de son employeur.

Les géants du web veulent à tout prix rester maitres de leur image

L’an dernier, deux employés Apple auraient été remerciés suite à la divulgation prétendue d’informations sensibles. Paris, quant à elle, se défend d’avoir révélé des informations à caractère confidentiel. Elle n’a relayé que des éléments déjà disponibles au grand public. Ses vidéos ont pour but d’informer et d’aider les utilisateurs Apple.

Paris Campbell fait du stand-up depuis 2011. Elle a une large communauté qui la suit sur TikTok. Cette popularité ne pourrait cependant ne pas être suffisante pour lui éviter un licenciement. Les géants de la Tech n’aiment pas la publicité qui échappe à leur contrôle et qui représente un danger sur leur image de marque. Apple, qui a récemment enregistré un chiffre d’affaires de 100 milliards de dollars, ne prendra certainement aucun risque.

Source : Theverge