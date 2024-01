Apple rembourse enfin les utilisateurs d’Iphone victimes du « batterygate »

© Pexels

L’autonomie de la batterie des iPhone d’Apple fait débat depuis toujours. Les consommateurs se plaignent régulièrement de la vitesse à laquelle celle-ci se décharge, même sur les modèles récents. La marque à la pomme pourrait proposer une batterie repensée pour l’iPhone 16 afin de contenter son public.

Apple a même débauché un ingénieur de Samsung pour travailler sur l’amélioration de l’autonomie. Malgré cette volonté d’aller de l’avant, l’entreprise est rattrapée par son passé. En raison d’une action collective datant de 2020, Apple commence à envoyer les premiers remboursements aux utilisateurs américains victimes du « batterygate ».

Apple rembourse les consommateurs victimes du « batterygate » de l’iPhone

En 2017, une action collective accusait Apple de réduire les performances maximales de certains modèles d’iPhone dotés de batteries anciennes pour inciter les consommateurs à acheter une nouvelle batterie ou un smartphone plus récent. De plus, le constructeur ne faisait pas du tout mention de cette manœuvre qui s’apparente à de l’obsolescence programmée. L’entreprise américaine avait alors accepté de rembourser les clients lésés à hauteur de 500 millions de dollars.

À lire > iPhone : ne laissez pas cette option vider votre batterie

Les américains qui possédaient un iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus et/ou SE fonctionnant sous iOS 10.2.1 ou une version ultérieure avant le 21 décembre 2017 sont concernés. Ceux qui ont eu un iPhone 7 ou 7 Plus fonctionnant sous iOS 11.2 ou une version ultérieure après cette date également, indique le site dédié.

© Pexels

En décembre 2023, Apple a tout de même tenté un dernier recours devant la cour d’appel du Neuvième circuit, mais sans succès. Dès le mois de janvier, la marque à la pomme doit donc rembourser les victimes et certains ont déjà reçu le paiement de la part du constructeur. Le dédommagement est de 92,17 $ par modèle d’iPhone possédé pendant la période correspondante.

Rappelons que la réduction de performances pour les batteries usées est toujours en vigueur sur iOS 17. En revanche, elle est maintenant entièrement détaillée et expliquée, et surtout, les utilisateurs ont la possibilité de la désactiver.