Apple Watch : des utilisateurs se plaignent que le bracelet Boucle unique se déchire et s’abîme

En 2020, la firme de Cupertino a lancé l’Apple Watch Series 6 avec un oxymètre pour mesurer le taux d’oxygène dans le sang. Apple en avait aussi profité pour introduire un tout nouveau type de bracelet, le bracelet Boucle unique.

Un bracelet Boucle unique de l’Apple Watch déchiré – Crédit : MacGr3gg0r / Reddit

Il est fabriqué en caoutchouc de silicone liquide. Il a aussi la particularité de ne pas avoir d’attache ou de fermoir afin d’être plus confortable à porter au quotidien. D’ailleurs, les utilisateurs qui s’étaient trompés de taille de bracelet devaient aussi renvoyer la montre pour changer le bracelet.

Les bracelets Boucle unique de l’Apple Watch sont confortables, mais pas durables

Le bracelet Boucle unique de l’Apple Watch est effectivement agréable à porter, mais ce n’est pas le problème. Des utilisateurs se plaignent de sa qualité et plus particulièrement de sa durée de vie qui semble relativement courte. Parmi les messages qui reviennent le plus souvent, les utilisateurs s’aperçoivent de fissures, de coupures et de déchirures. Certains précisent aussi que le bracelet ne s’est jamais étiré dans le temps, contrairement à ce qu’Apple annonçait.

À 49,00 €, autant vous dire que les utilisateurs sont déçus de devoir jeter leur bracelet après seulement quelques mois d’utilisation. Sur Reddit, un internaute a notamment expliqué que : « J’ai adoré la boucle unique, car c’était vraiment le bracelet le plus confortable que j’avais au quotidien. Malheureusement, une micro déchirure s’est développée et il s’est finalement déchiré après environ 10 mois. Je le remplacerais, mais ils sont trop chers et le bracelet de sport standard, bien qu’il ne soit pas aussi confortable, fait le travail ».

Un autre utilisateur a raconté que : « l’élasticité du mien est toujours excellente, mais cela [une déchirure] vient de se produire. Je pense que je vais revenir au bracelet sport d’origine, car celui qui est venu avec la montre de ma femme est toujours aussi solide ». Le bracelet Boucle unique de cet utilisateur est en photo ci-dessus. Mais alors, que fait Apple face à ce problème ? La firme de Cupertino n’a encore rien partagé. Cependant, des utilisateurs affirment avoir pu obtenir un remplacement de leur bracelet défectueux.

Enfin, ce problème surgit alors qu’Apple s’apprête à présenter l’Apple Watch Series 7 qui pourrait avoir un retard de production. La montre connectée aura une nouvelle taille de 45 mm, mais nous ne savons pas si le bracelet Boucle unique sera amélioré.

Source : Apple Insider