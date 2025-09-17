Après la keynote de l’iPhone 17, Apple garde ses surprises pour la fin d’année

Après l’iPhone 17, Apple prépare encore de nombreuses nouveautés : MacBook, AirTag, iPad et autres. Voici ce qui nous attend dans les prochains lancements.

Apple : 10 nouveaux produits à venir après l’iPhone 17

La semaine dernière, Apple a dévoilé l’iPhone 17 lors d’un événement très attendu. Même si la keynote a été riche en nouveautés et en surprises, l’entreprise ne compte pas s’arrêter là. Selon les informations disponibles, elle prépare encore près de dix nouveaux produits qui devraient être lancés dans les prochains mois, dont la moitié dès la fin de cette année. Ces annonces promettent de compléter et d’élargir l’écosystème déjà très complet d’Apple.

Ce qui arrive d’ici fin 2025

* iPad Pro M5 : L’iPad Pro va recevoir la nouvelle puce M5. Il sera plus rapide et plus efficace. L’appareil photo frontal pourrait aussi être amélioré pour faire des portraits plus précis.

* Vision Pro M5 : Le casque Vision Pro sera mis à jour avec la puce M5. Le design ne changera pas beaucoup, mais il pourrait y avoir un nouveau bracelet et une couleur Noir sidéral.

* AirTag 2 : Le fameux tracker d’objets AirTag aura une nouvelle puce U2 pour une localisation plus précise, comme sur les AirPods Pro 3.

* Apple TV et HomePod mini : Ces deux appareils auront un nouveau processeur et la puce réseau N1. L’Apple TV pourra utiliser le nouvel assistant Siri et d’autres fonctions intelligentes. Le HomePod mini pourrait aussi proposer de nouvelles couleurs.

À venir début 2026

* MacBook Pro M5 : Le MacBook Pro sera mis à jour avec la puce M5. Le design restera le même, mais la machine sera plus rapide.

* MacBook Air M5 : Comme le MacBook Pro, l’Air aura une puce plus puissante. Les améliorations seront similaires à celles de l’A19 Pro.

* Nouvel écran Mac : Apple prévoit de lancer un nouveau moniteur de 27 pouces. Il pourrait remplacer le Studio Display.

* iPhone 17e : Une nouvelle version de l’iPhone 16e sortira au printemps. Elle aura un processeur A19 plus rapide et quelques améliorations.

* Smart Home Hub : Apple lancera son hub domotique avec Siri repensé. Le produit sera prêt une fois que iOS 26.4 sera disponible.

Apple reste donc très actif. Même après le lancement de l’iPhone 17, plusieurs nouveautés importantes vont arriver dans les mois à venir.

Source : 9to5mac

A lire > Ces produits Apple bientôt retirés pour l’arrivée des iPhone 17