iPhone 17 : prix, caractéristiques, date de sortie, tout savoir sur le nouveau smartphone Apple

Apple a levé le voile sur l’iPhone 17 lors de sa conférence du 9 septembre 2025. Quatre modèles composent la gamme cette année : l’iPhone 17, l’inédit iPhone 17 Air, ainsi que les versions Pro et Pro Max. Entre écran 120 Hz, nouveau bloc photo et design affiné, la marque à la pomme apporte enfin des changements visibles.

iPhone 17 ©Apple

Après plusieurs années marquées par des mises à jour incrémentales, Apple rebat les cartes avec une génération qui apporte enfin du neuf, aussi bien en design qu’en fonctionnalités. Cette nouvelle gamme ne se contente pas de reconduire les habituels modèles standard, Pro et Pro Max. Elle accueille un petit nouveau, l’iPhone Air, plus fin et plus léger que jamais, qui prend la place de l’ancien Plus.

Les versions Pro, elles, se démarquent par un bloc photo qui traverse toute la largeur du dos et un retour à l’aluminium pour améliorer la dissipation thermique. Même l’iPhone 17 classique profite d’un écran plus grand et d’une plus grande fluidité grâce au ProMotion 120 Hz. Tout laisse à penser que 2025 marque le vrai renouveau de l’iPhone.

Apple a levé le voile sur sa nouvelle génération d’iPhone le mardi 9 septembre 2025, lors de sa traditionnelle keynote de rentrée à Cupertino. Comme chaque année, le calendrier est bien rodé : les précommandes ouvriront dès le vendredi 12 septembre ( à 14h), et les premiers exemplaires arriveront dans les Apple Store à partir du vendredi 19 septembre.

💶 Combien coûte l’iPhone 17 ?

Avec l’iPhone 17, Apple supprime définitivement le stockage 128 Go, ce qui oblige à débuter la gamme directement en 256 Go. Sur le papier, cela fait grimper la capacité minimale, mais pas forcément la facture : le modèle standard en 256 Go s’affiche même un peu moins cher qu’avec l’iPhone 16 à configuration égale (969€ contre 1 099€ l’an dernier).

En revanche, les prix des versions Pro et Pro Max atteignent de nouveaux sommets, surtout avec l’arrivée d’un stockage 2 To. Cette déclinaison ultra-premium fait grimper la facture jusqu’à 2 479€, soit l’iPhone le plus cher jamais proposé par Apple.

Voici le détail des prix en Europe :

iPhone 17

256 Go : 969€

512 Go : 1 219€

iPhone 17 Air

256 Go : 1 229€

512 Go : 1 479€

1 To : 1 729€

iPhone 17 Pro

256 Go : 1 329€

512 Go : 1 579€

1 To : 1 829€

iPhone 17 Pro Max

256 Go : 1 479€

512 Go : 1 729€

1 To : 1 979€

2 To : 2 479€

👀 Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 17 ?

Apple conserve quatre modèles dans son catalogue 2025, mais la famille évolue. L’iPhone Plus disparaît et est remplacé par un tout nouvel iPhone Air. Ce dernier mise sur un format ultra-fin (5,6 mm seulement), un poids plume de 165 g et un châssis en titane.

L’iPhone 17 reste le point d’entrée de la gamme. Il bouleverse moins par son design, mais gagne un écran plus large de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement 120 Hz. C’est aussi lui qui conserve le ticket d’entrée le plus « abordable », tout en profitant d’un double module photo de 48 Mpx.

Les iPhone 17 Pro et Pro Max connaissent les plus gros changements. Leur dos adopte désormais un bloc photo qui s’étend sur toute la largeur, esthétique inédite pour Apple. Le titane laisse place à un boîtier en aluminium unibody, plus léger et pensé pour accueillir une chambre à vapeur qui améliore la dissipation thermique. De quoi garantir de meilleures performances dans la durée, sans surchauffe. Le Pro Max, de son côté, conserve sa vocation de modèle « ultime », avec la plus grande autonomie de la série et un stockage pouvant atteindre 2 To.

En termes de coloris, Apple a élargi sa palette : on retrouve notamment des finitions lavande, sauge ou brume pour le modèle classique, un bleu ciel et un or clair pour l’Air, et des teintes plus marquées comme l’orange cosmique ou le bleu intense pour les versions Pro.

🖥️ Qu’apporte l’écran de l’iPhone 17 ?

iPhone 17 Pro et 17 Pro Max © Apple

La génération des iPhone 17 marque une vraie avancée du côté de l’affichage, surtout pour les modèles les plus abordables. Apple rattrape enfin son retard en matière d’affichage, et c’est l’un des changements majeurs de cette génération.

L’iPhone 17 standard adopte désormais une dalle OLED LTPO Super Retina XDR de 6,3 pouces, contre 6,1 l’an dernier. Mais surtout, il profite enfin de la technologie ProMotion : le taux de rafraîchissement s’adapte automatiquement de 1 à 120 Hz, apportant une fluidité jusque-là réservée aux versions Pro. Cette nouveauté ouvre aussi la porte à l’Always-On Display, qui garde certaines informations visibles en permanence sur l’écran, même verrouillé.

L’iPhone Air, de son côté, s’équipe d’un écran légèrement plus grand, 6,5 pouces, capable d’atteindre 3 000 nits de luminosité en plein soleil, comme le reste de la gamme d’ailleurs. Une performance bienvenue qui améliore la lisibilité en extérieur.

Les iPhone 17 Pro et Pro Max conservent leur statut de référence avec des diagonales de 6,3 et 6,9 pouces. Eux aussi sont équipés de la dalle LTPO à 120 Hz, mais aussi de la protection Ceramic Shield 2, plus résistante aux chocs et rayures.

📸 Que valent les nouveaux appareils photo de l’iPhone 17 ?

iPhone 17 Pro © Apple

Sur le modèle classique, on retrouve désormais deux capteurs de 48 Mpx : un grand-angle principal et un ultra grand-angle. Apple utilise sa technologie Fusion, qui combine les données des deux capteurs pour produire des clichés ultra grand-angle de meilleure qualité, allant jusqu’à 48 Mpx. Le zoom 2x bénéficie aussi d’un traitement qui simule un rendu optique. À l’avant, le capteur selfie passe à 18 Mpx et adopte une forme carrée. Cela permet de basculer facilement entre le format portrait et paysage. À cela d’ajoute la fonction Center Stage qui ajuste automatiquement le cadrage.

L’iPhone Air est plus limité, il se contente d’un unique module arrière de 48 Mpx. Mais Apple promet qu’il peut offrir “l’équivalent de quatre focales” grâce à ses différents modes, dont un zoom 2x sans perte de qualité. Il conserve aussi le nouveau capteur selfie 18 Mpx avec les fonctions Center Stage et Double Capture, qui filme simultanément avec la caméra avant et arrière.

Les iPhone 17 Pro et Pro Max sont évidemment les plus complets. Pour la première fois, Apple intègre trois capteurs de 48 Mpx (grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif). Ce dernier offre un zoom optique x4, extensible jusqu’à x8 en hybride. Ces modèles prennent également en charge le format ProRAW, destiné aux photographes et vidéastes qui veulent garder un contrôle maximal sur leurs clichés.

⚙️ Quelles performances pour l’iPhone 17 ?

Sous le capot, Apple inaugure deux nouvelles puces : l’A19 pour l’iPhone 17 classique et l’A19 Pro pour l’Air, le Pro et le Pro Max. Fabriquées en 3 nm par TSMC, elles misent sur des gains de puissance modéré : le CPU et le GPU progressent d’environ 20 % par rapport à l’A18, tandis que le Neural Engine est encore plus rapide pour les tâches d’intelligence artificielle.

Les modèles Pro bénéficient en plus d’une chambre à vapeur pour le refroidissement, une première chez Apple, qui creuse encore plus les différences entre les modèles. Jusqu’ici réservée aux smartphones Android haut de gamme, cette technologie permet de maintenir les performances dans la durée sans surchauffe, notamment pour les jeux et l’édition vidéo.

Apple introduit aussi une nouvelle puce réseau maison, la N1, compatible Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread (pour la domotique). Elle remplace certains composants tiers et assure une meilleure stabilité. L’iPhone Air ajoute à cela un modem C1X conçu par Apple, présenté comme 30 % plus économe en énergie que les modems Qualcomm utilisés par les autres modèles.

Côté mémoire vive, les iPhone 17 Pro et Air passent à 12 Go de RAM, tandis que le modèle standard reste limité à 8 Go. Un choix qui s’explique par l’intégration croissante de fonctionnalités IA, gourmandes en ressources, et qui doivent désormais tourner en local.

🔋 Quelle autonomie et quelle recharge pour l’iPhone 17 ?

Comme souvent, Apple n’a pas détaillé les capacités exactes de ses batteries. La marque évoque seulement des améliorations qui devraient permettre aux iPhone 17 d’être plus endurant. Le Pro Max devrait rester le modèle le plus optimisé, avec une autonomie encore renforcée par sa nouvelle architecture interne.

L’iPhone Air, plus fin et donc limité en espace, risquerait en revanche d’être moins endurant que les autres déclinaisons. Apple dit avoir travaillé sur la densité de sa batterie, mais il faudra attendre encore un peu pour juger si l’autonomie tient ses promesses.

Côté recharge, la série 17 inaugure une puissance filaire portée à 40 W, capable de récupérer environ 50 % de batterie en une vingtaine de minutes. La charge sans fil MagSafe monte jusqu’à 25 W, mais l’Air resterait limité à 20 W pour éviter une surchauffe dans son boîtier ultra-fin.