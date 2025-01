Après la R5 de Renault, le retour de la 2 CV sur les routes de France ?

Image IA générée avec Microsoft Bing Image Creator

Icône de l’après Deuxième Guerre mondiale, la 2CV de Citroën a parcouru les routes de France et d’Europe de 1949 à 1990. Adorée des fans de voitures anciennes (on a ainsi pu voir une Ferrari déguisée en 2CV), les voitures encore en état ou restaurées peuvent être aperçues lors de rassemblements spécialisés dans les véhicules anciens, et parfois même dans les 2 CV elles-mêmes.

Issue du projet TPV (toute petite voiture) du constructeur français, la 2 CV est d’une simplicité effarante : quatre places assises, 2 CV fiscaux et un entretien presque à la portée de tous. La boîte manuelle comportant trois vitesses permet d’atteindre 60 km/h de vitesse de pointe. Et pour la consommation, un petit 3 L au 100 km…

Une voiture accessible en termes de prix et pour les familles, qui peuvent y installer 50 kg de bagages.

Le retour de la 2CV, mais en électrique

Si à l’heure actuelle Citroën propose déjà une petite citadine électrique, la ë-C3, qui a le vent en poupe, la R5 de Renault lui vole un peu la vedette.

Afin de ne pas perdre sa place dans le classement des ventes, et pour prendre la vague du vintage, Citroën serait donc en train de plancher sur le retour de la 2CV dans une version plus proche de l’originale que ce que l’AMI Charleston pouvait proposer.

C’est le média anglais Autocar qui diffuse l’information.

D’après une source haut placée chez Citroën, le constructeur français serait en train de plancher sur le retour de l’un de ses véhicules emblématiques, bien qu’ils n’en soient encore qu’à des travaux préliminaires. Il semble cependant que les équipes aient déjà décidé de la direction dans laquelle le design de la voiture devra se diriger.

Ainsi, contrairement à Renault qui a décidé de créer une R5 moderne, il semblerait que les équipes de Citroën désirent rester dans la nostalgie et proposer une carrosserie la plus proche possible de l’originale.

Lors du salon de l’automobile de Bruxelles (qui s’est déroulé du 10 au 19 janvier 2025), Pierre Leclercq, patron du design de Citroën, a été interrogé par Autocar, mais a refusé de corroborer le retour de la 2 CV. Il a cependant indiqué que la marque ne fermait pas la porte à des modèles rétro.

“Les choses que l’on retient de Citroën, ce n’est pas spécialement que l’on veuille refaire la forme des véhicules qui ont été bons. Mais nous ne fermons pas la porte. Mais je pense que la philosophie est importante.”

Les clés du développement de la nouvelle 2CV seraient donc sa simplicité et son caractère abordable. Cela est parfaitement en accord avec la problématique actuelle des véhicules électriques qui peinent à se rendre accessibles à tous les conducteurs en raison, notamment, de leur prix élevé.

Dans un souci d’accessibilité financière, la nouvelle 2CV pourrait bien utiliser la plateforme Smart Car de Stellantis, la société mère de Citroën. Celle-ci permettrait de réduire les coûts. Cette plateforme est déjà utilisée pour des voitures telles que la nouvelle C3, la Fiat Grande Panda et l’Opel Frontera.

Bien entendu, pour continuer de réduire les coûts, la future 2CV devra aussi réduire les équipements pour proposer le strict minimum, comme le faisait son aînée. Quant au groupe motopropulseur de la voiture, il devrait privilégier l’efficacité plutôt que la performance, ce qui permettrait d’installer une batterie de petite taille et donc moins chère.

Thierry Koskas, PDG de Citroën, a récemment déclaré à Autocar que les batteries constituaient le principal obstacle à la réduction du prix des nouvelles voitures électriques, puisqu’elles représentent environ 40 % du coût total d’un véhicule. « Nous devons encore faire une percée en termes de coûts des batteries », a-t-il déclaré.

L’architecture Smart Car est capable de supporter des groupes motopropulseurs à essence et hybrides légers. Cependant, il est probable que la conception de la 2CV se limite à une configuration électrique plus compacte. Le plus gros moteur que Citroën ait jamais monté sur la voiture d’origine était un bicylindre à plat de 602 cm³, anormalement petit selon les normes modernes et avec seulement 32 ch.

Dans tous les cas, l’arrivée d’un modèle de 2CV électrique pourrait bien combler le fossé entre l’AMI (voiture électrique sans permis) et la Citroën ë-C3 (petite citadine, mais gros budget). Avec son idée de voiture petit budget à équipement minimum, elle entrerait en concurrence directe avec la Dacia Spring.

Bien entendu, le projet en étant à ses débuts, aucune indication de date n’est disponible. De manière générale, il faut environ quatre ans entre les travaux préparatoires et la sortie d’un nouveau véhicule. Cela pourrait donc amener à une arrivée de la nouvelle 2CV en 2028. Ce qui n’est pas impossible, puisque cette année verra les 80 ans du constructeur, de quoi marquer le coup.