Voiture électrique : la Renault 5 vient bouleverser le classement des meilleures ventes

Source : Renault

Après un démarrage en trombe depuis sa sortie début 2024, où la R5 E-Tech avait déjà atteint le TOP 5 des voitures électriques les plus vendues en France dès septembre 2024, la voilà qui se déplace dans ce top… vers le haut !

La R5 est une voiture emblématique de Renault, vendue sous diverses formes entre 1972 et 1990, où le modèle a disparu, remplacé par la Clio.

Cherchant à remplacer la Zoé, Renault a ainsi décidé d’aller frapper la porte de la nostalgie, afin de proposer une R5 nouvelle génération, 100 % électrique : la R5 E-Tech. Son but : proposer une voiture électrique à prix accessible et qui séduirait un grand pourcentage de la population.

La R5 E-Tech : des résultats fulgurants

Depuis son annonce, nouvelle R5 était très attendue par les futurs clients bien décidés à mettre la main dessus. Comme nous l‘avons déjà indiqué, la petite citadine électrique s’est même offert le TOP 5 des voitures électriques les plus vendues en France en septembre dernier, de quoi en faire un adversaire de taille pour la Twingo (taille en dessous) et la Mégane (plus grande que la Clio).

Pourtant, tout n’est pas rose au pays de la R5 E-Tech, et quelques petits nuages sont venus s’installer dans le ciel bleu des ventes. Ainsi, il semble que son autonomie ne soit pas aussi intéressante qu’annoncé, et deux fonctionnalités très utiles, et présentent sur la plupart des modèles 100 % électriques, sont absentes.

Cela n’empêche pas ses ventes de continuer d’escalader le marché français. Et pourtant, le mois de novembre a été marqué par une forte baisse, comme le note Automobile Propre. En ce mois précédent Noël, le nombre d’immatriculations a ainsi baissé de 12,7 %, avec à peine 133 324 véhicules neufs (voitures particulières uniquement). En moyenne, par rapport aux dix dernières années, cela représente 11,5 % de baisse.

Sur ces chiffres déjà peu folichons, il faut noter que les véhicules électriques sont plus touchés que les autres, avec à peine 23 256 voitures, soit 24,4 % de moins. Notons par ailleurs, qu’en ce 2 décembre, le bonus écologique voit son montant baisser, ce qui n’augure pas une reprise des ventes rapide. En parallèle, novembre 2023 avait été un très bon mois pour les véhicules électriques (20 % de part de marché).

Mais revenons à ce mois de novembre 2024. Renault sort son épingle du jeu, avec 77 % de ventes supplémentaires sur ses voitures électriques, grâce à son modèle R5 E-Tech. Ainsi ce sont 3 316 R5 nouvelle génération qui ont été immatriculées, ce qui l’emmène en tête du classement des ventes électriques (et même 7ᵉ toutes catégories de véhicules confondues) !

Elle supplante ainsi la fameuse Citroën C3, qui descend à la 3ᵉ place, alors qu’elle était au-dessus de la R5 en septembre. La Peugeot 208 électrique quant à elle passe au 5ᵉ rang des ventes.

Pour comparaison, la nouvelle Renault Scénic (l’espace de la gamme) peine à démarrer, avec à peine un millier de véhicules immatriculés en novembre. Pour vous donner une idée, c’est trois fois moins que la Tesla Model Y.