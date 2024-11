Arcane n’aura que 2 saisons au lieu de 5, les raisons de cette décision malgré le succès

Crédit : Riot Games/Fortiche

Arcane est une série animée développée par Riot et disponible sur Netflix et se basant sur l’univers du jeu vidéo League of Legends. On y retrouve les personnages hauts en couleur de Vi et Jinx, à la fois sœurs et ennemies jurées.

Après une première saison acclamée et récompensée (notamment par quatre Emmy Awards en 2022), la série revient pour une deuxième et dernière saison pour ramener les spectateurs une dernière fois sur les terres de Runeterra.

Cette saison sera riche en émotion pour les deux protagonistes et les spectateurs. Les premiers épisodes (sous la forme d’un acte 1) sont prévus pour le 9 novembre.

Et si Arcane avait en fait duré 5 saisons ?

D’après le média Variety, la série Arcane avait été initialement budgétisée pour 5 saisons, et non les deux qui ont été finalement réalisées.

Seulement voilà, les 18 épisodes de la saison 1 d’Arcane auront coûté plus de 250 millions de dollars à réaliser, à cause notamment à la quantité de main-d’œuvre utilisée pour la réalisation. Une somme assez faramineuse dans le milieu, en faisant la série animée la plus chère de l’histoire. De plus, le temps nécessaire pour écrire les scénarios pour la deuxième saison ont aussi participé aux dépassements budgétaires.

Produit directement par Riot Games, Arcane est la seule incursion dans la production télévisuelle de la firme spécialisée dans le jeu vidéo. Sans aucune connaissance en la matière, il est possible que Riot se soit un peu laissé dépasser. D’ailleurs la promotion de la première saison a coûté à elle seule 60 millions de dollars, pris sur les fonds de Riot (bien plus que ce type de publicité peut coûter habituellement).

Cela ne semble cependant pas arrêter Riot, dont le co-fondateur, Marc Merrill a réaffirmé l’envie de Riot de continuer sur sa lancée et produire de nouveaux contenus audiovisuels de qualité (films et séries). Il a cependant reconnu que le studio avait encore à apprendre.

Répondant à Variety l’homme d’affaires a indiqué : “Nos ambitions en matière de divertissement n’ont pas changé. Nous n’avons jamais eu l’intention de fonctionner comme un studio traditionnel avec des délais traditionnels. Ce qui a changé au fur et à mesure que nous en apprenions davantage, c’est ce que nous attendions de nous-mêmes : nous nous sommes rendu compte qu’il fallait beaucoup plus de temps que prévu pour faire les choses correctement, et nous avons donc recalibré notre développement, nos objectifs de production et nos équipes en tenant compte de cette réalité.”

En ce qui concerne le prix du développement d’Arcane, si Marc Merrill n’as pas confirmé la somme de 2500 millions, il a cependant indiqué : “Nous sommes plus qu’à l’aise avec le temps qu’il nous a fallu pour offrir un spectacle digne du temps que nos joueurs ont passé à le regarder.”

Notez que le coût de la seconde saison est pour le moment inconnu, mais estimé comme étant inférieur aux coûts de la première.

Pour finir, pour le moment, la branche divertissement, créée par Riot au moment d’Arcane, est aujourd’hui réduite comme peau de chagrin. Cependant, Marc Merrill confirme que Riot “a des projets en cours de développement et est toujours aussi enthousiaste à l’idée des possibilités qu’offrent la télévision et le cinéma.”