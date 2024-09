Arcane saison 2 sur Netflix : on connait la date du retour de Vi et Jinx

Arcane Saison 2 © Netflix

La série dérivée du fameux jeu vidéo League of Legends (LOL) de Riot Games suit les personnages de Jinx et Vi, sœurs et ennemis jurés. La première saison de la série avait été jugée de qualité tant pour ses graphismes, sa direction artistique que sa bande sonore (merci Imagine Dragons).

Que faut-il attendre de la deuxième saison d’Arcane ?

Tout d’abord, il faut le savoir, la saison 2 d’Arcane sera la dernière et elle devrait être riche en émotions.

Dans un premier temps, la nouvelle saison verra l’escale du conflit existant : celui entre Piltover et Zaun. Les relations entre Vi et Jinx ne vont pas non plus aller en s’arrangeant.

Les nouvelles images proposées par ce second trailer mettent l’eau à la bouche et on a hâte de voir tout cela en vrai. Notez d’ailleurs que le succès d’Arcane pourrait donner naissance à d’autres séries dérivées de LOL, peut-être avec d’autres personnages.

Quand pourra-t-on voir la saison 2 d’Arcane ?

C’est pendant le Geeked Week que Netflix a enfin annoncé la date de sortie du dernier acte de sa série phare réalisé par Fortiche Productions. Tout comme la première saison, la saison 2 aura droit à trois actes qui sortiront les uns après les autres.

L’acte 1 est prévu pour le 9 novembre

L’acte 2 est prévu pour le 16 novembre

L’acte 3 est prévu pour le 23 novembre

Détail amusant, mais peut-être fait exprès : la sortie de la saison 2 coïncide avec le troisième anniversaire de la sortie de la saison 1.

Rendez-vous sur Netflix en novembre !