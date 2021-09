Army of Thieves : Le spin-off d’Army of the Dead sort enfin sur Netflix

Netflix diffuse en exclusivité ce 29 octobre un prequel d’Army of the Dead réalisé par Matthias Schweighöfer. Alors que les zombies commencent à faire des ravages, nous suivons cette fois-ci une équipe de braqueurs profitant du désordre créé pour faire un casse.

Army of Thieves prend place six ans avant l’histoire d’Army of the Dead (l’armée des morts). Les morts-vivants apparus depuis peu déstabilisent les institutions bancaires. Elles sont alors forcées de relocaliser d‘énormes quantités d’argent. L’opportunité parfaite pour un casse. Ludwig Dieter, qui n’est encore qu’un simple banquier, va être recruté par une femme mystérieuse et réaliser ses premiers crimes.

Affiche d’Army of Thieves – Crédit : The Stone Quarry et Pantaleon Films productions

L’intrigue se centre donc autour du personnage de Schweighöfer, Ludwig Dieter, qui cumule cette fois-ci le rôle principal avec celui de réalisateur. Jonathan Cohen (Serge le Mytho), pour sa première apparition dans une production internationale, interprète l’agent Delacroix qui poursuit cette bande de malfrats en Europe. À leurs côtés, une nouvelle équipe. Ruby O. Fee (Korina), Guz Khan (Ralph), Stuart Martin (Brad Cage) et Nathalie Emmanuel (Gwendoline). Quant à Zack Snyder, le réalisateur d’Army of the Dead, il s’occupe cette fois-ci de la production avec sa femme Deborah.

Army of the Thieves: où sont les zombies?

Alors que les États-Unis subissent leurs premières vagues de zombies, cette histoire se déroule ici, en Europe. Parti pris étonnant qui nous confirme que la principale originalité de ce prequel est de croiser les genres. Il n’y aura pas de morts-vivants ou très peu, nous confirme-t-on. Et la productrice Deborah Snyder nous décrit même ce film comme un mélange entre une comédie romantique et un film de braquage. Pour autant, il n’est pas si étonnant que Netflix accepte de prendre des risques avec cette franchise. Army of the dead reste le plus gros démarrage jamais enregistré sur cette plateforme de streaming .

Et portée par ce succès, cette collaboration n’en est qu’au début. Army of Thieves n’est qu’un seul des nombreux projets en cours tirés de cet univers. On nous prépare également à la sortie d’une série animée : Army of the Dead : Lost Vegas. Ainsi qu’un autre film qui n‘a pas encore de titre à ce jour. En tout cas, Netflix n’a pas l’intention de décevoir ses abonnés en octobre, avec de nombreuses sorties très attendues.

