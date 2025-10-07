Aspirateurs-laveurs sans fil, Eureka casse les prix pour le Prime Day 2025 !

À l’occasion des Prime Days d’automne 2025, Eureka met en avant trois aspirateurs-laveurs sans fil. Du léger et pratique au haut de gamme en passant par les modèles réservés aux grandes surfaces, la marque propose des solutions adaptées à tous les foyers.

Pour les Prime Days d’automne 2025, Eureka met en avant plusieurs appareils de sa gamme d’aspirateurs-laveurs et nettoyeurs sans fil. Fidèle à son héritage centenaire, la marque continue d’innover pour alléger les corvées et rendre l’entretien domestique plus pratique.

Cette sélection réunit trois produits complémentaires : le RapidWash NEW430, un aspirateur-laveur léger et performant, le NEW630, pensé pour la polyvalence et l’autonomie, et le RapidWash 730, un modèle haut de gamme qui combine puissance et confort d’utilisation.

Eureka RapidWash NEW430 : léger, puissant et pratique au quotidien

Évolution du NEW400, le RapidWash NEW430 gagne en puissance et en ergonomie. Avec sa force d’aspiration de 15 000 Pa et sa brosse motorisée à 450 tours/minute, il aspire et lave en un seul passage, garantissant un sol propre dès le premier coup.

Il se distingue aussi par son design pensé pour l’utilisateur : réservoir transparent de 800 ml, poids plume de 3,7 kg, fonction auto-traction et écran LED couplé à des annonces vocales pour suivre l’état de la machine. Ses trois modes (Eco, Turbo et Dry) permettent d’adapter le nettoyage à chaque situation, y compris pour récupérer rapidement un liquide renversé.

Côté entretien, le NEW430 dispose d’un système d’auto-nettoyage et de séchage de la brosse, d’une conception anti-enchevêtrement et d’une charge automatique dès qu’il est replacé sur sa base. Avec une autonomie de 25 minutes en mode Eco, il constitue un allié efficace pour l’entretien quotidien.

Eureka RapidWash NEW430 : 170 € au lieu de 279 € (-35%)

Eureka NEW630 : autonomie renforcée et double réservoir optimisé

Pensé pour les grands espaces, le Eureka NEW630 combine confort d’utilisation et grande capacité. Il embarque un réservoir d’eau propre de 900 ml et un bac d’eau sale de 700 ml, permettant de nettoyer une maison entière sans interruption.

Sa brosse motorisée et son système de nettoyage à l’eau courante garantissent que chaque passage s’effectue avec de l’eau propre. La fonction auto-nettoyage s’active en un clic sur la station, évitant toute manipulation manuelle de la brosse.

Avec une autonomie pouvant atteindre 35 minutes, un design auto-tracté et un poids optimisé, le NEW630 s’adresse aux familles qui veulent un appareil capable de couvrir de grandes surfaces sans effort, tout en restant simple d’utilisation.

Eureka NEW630 : 249 € au lieu de 379 € (-34%)

Eureka RapidWash 730 : le haut de gamme pour un nettoyage en profondeur

Au sommet de la gamme, le RapidWash 730 pousse encore plus loin la polyvalence. Il combine aspiration puissante, lavage à l’eau courante et autonomie prolongée. Sa conception anti-nœud évite les blocages de cheveux ou de poils, et sa brosse est capable de nettoyer efficacement même au ras des plinthes.

L’appareil bénéficie d’une station d’auto-nettoyage qui lave et sèche automatiquement la brosse après chaque utilisation. Avec une autonomie conséquente et une conception ergonomique, il vise les utilisateurs exigeants qui veulent un appareil complet pour entretenir leur intérieur de fond en comble.

Eureka RapidWash 730 : 329 € au lieu de 499 € (-34%)

Des solutions pour tous les besoins

Avec ces trois modèles, Eureka propose une offre adaptée à tous les foyers : un appareil léger et pratique avec le NEW430, une solution endurante pour les grandes surfaces avec le NEW630, et une version premium avec le RapidWash 730. Les Prime Days d’automne 2025 sont donc l’occasion de profiter de réductions pour s’équiper intelligemment et gagner en confort au quotidien.