Assassin’s Creed : il finit tous les jeux sans subir de dégâts

Hayete Bahadori a réussi une sacrée performance : finir tous les jeux Assassin’s Creed sans perdre une once de points de vie. Le tout avec le niveau de difficulté maximum.

Certains ont vraiment du courage et de la dextérité à revendre. Hayete Bahadori est parvenu à achever les 12 opus principaux d’Assassin’s Creed sans subir le moindre dégât. Une sacrée performance tant les jeux d’Ubisoft sont riches en contenu. À tel point qu’arriver à les terminer est déjà loin d’être une sinécure. L’assassin ultime a commencé par les premiers volets contant les aventures d’Altaïr et d’Ezio. Il a achevé dernièrement son exploit avec Assassin’s Creed Valhalla.

Une sacrée performance qui n’aurait pas pu se concrétiser sans une préparation et un dévouement phénoménaux. Car le joueur ne s’est pas facilité la tâche, bien au contraire. Outre le fait qu’il ne pouvait pas descendre sous les 100 % de santé, Bahadori s’est imposé certaines contraintes. Comme celle de synchroniser tous les niveaux à 100 % de Brotherhood à Syndicate, ce qui signifie que tous les objectifs devaient être validés.

Assassin’s Creed : une course de fond sacrément complexe

Qui plus est, il a poussé la complexité à son maximum à partir d’Origins, premier titre de la franchise où il était possible de choisir un mode de difficulté. Le joueur chevronné a toutefois reconnu qu’il ne pouvait pas échapper à certains dégâts scénarisés par les développeurs. Dégâts qu’il n’a donc pas pris en compte dans son défi au long cours. Dans les descriptions de ses vidéos YouTube, il explique d’ailleurs lorsqu’un tel cas de figure se présente.

En comptant les heures d’entraînement, où il identifiait les passages problématiques et les stratégies à adopter, il a en moyenne passé 100 heures pour chaque édition. En revanche, Valhalla a nécessité 800 heures de jeu en raison de la durée gargantuesque de la campagne principale. Il lui a fallu en outre 250 heures pour venir à bout de Black Flag, certains défis étant basés sur la chance.

Il a commencé son défi le 16 octobre 2021. Et a publié en définitive sa dernière vidéo le 11 avril dernier (voir ci-dessous). Il compte désormais finir God of War sans prendre de dégâts. On lui souhaite bien du courage !