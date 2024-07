Assassin’s Creed Shadows : malgré les accusations de wokisme, Ubisoft ne changera rien

Assassin’s Creed Shadows fait polémique en raison de la présence de Yasuke et de certaines libertés prises par Ubisoft concernant l’histoire du Japon féodal. Ubisoft prend la parole et défend sa vision du jeu.

Assassin’s Creed Shadows cristallise aussi bien l’excitation que le courroux des joueurs. Une partie du public reproche à Ubisoft l’intégration en tant que personnage jouable de Yasuke, un combattant noir ayant véritablement existé.

Des joueurs japonais vont jusqu’à demander l’annulation d’Assassin’s Creed Shadows, invoquant un « manque de respect culturel » à l’égard de l’histoire de leur pays, dans lequel se déroule l’aventure. Ubisoft vient de leur répondre dans un long communiqué.

Ubisoft défend la direction narrative d’Assassin’s Creed Shadows malgré les critiques

La pétition mise en ligne par Shimizu Toru le 19 juin dernier pointait du doigt la mauvaise compréhension de la nature et du rôle des samouraïs par Ubisoft dans Assassin’s Creed Shadows. Les 94 000 signataires réclament un « respect sérieux pour l’histoire et la culture japonaise » et demande tout simplement l’annulation du jeu.

Bien conscient que la polémique prend de l’ampleur, l’entreprise vient de réagir dans un long communique publié sur X. Ubisoft défend sa position concernant la présence de Yasuke dans Assassin’s Creed Shadows ainsi que sur les éléments narratifs fictifs intégrés au titre.

« Bien que nous recherchions l’authenticité dans tout ce que nous faisons, les jeux Assassin’s Creed sont des œuvres de fiction inspirées d’événements et de personnages historiques réels. Depuis sa création, la série a toujours pris des libertés créatives et incorporé des éléments fantastiques pour créer des expériences captivantes et immersives », écrit Ubisoft.

L’entreprise française tient à rappeler clairement le principe d’une uchronie aux joueurs mécontents et ne compte donc pas modifier le contenu d’Assassin’s Creed Shadows. La communauté doit s’y faire et s’attendre à une réécriture partielle de l’histoire et d’événements réels durant leur aventure.

Rien ne dit que certains personnages historiques ne connaîtront pas un destin radicalement différent de la réalité dans Assassin’s Creed Shadows… Rappelons qu’un certain Rise of the Ronin, se déroulant pendant la période Bakumatsu, prenait encore davantage de libertés avec sa palanquée d’éléments fictifs.