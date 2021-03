Aussie Invider 5R : le véhicule supersonique veut franchir la barre des 1600 km/h en 2022

Le fondateur et concepteur Rosco McGlashan pilotera le véhicule supersonique de 16 mètres de long et de neuf tonnes. Il s’agit d’un homme d’expérience, puisque McGlashan a maintenant 71 ans.

Aussie Invader 5R – Crédit : Aussie Invader

Pour l’instant, le titre de véhicule terrestre le plus rapide de la planète revient au ThrustSSC d’Andy Green. Il lui a été décerné en 1997, lorsque la machine a franchi le mur du son, atteignant une vitesse de pointe stupéfiante de 1 227,985 km/h. Récemment, nous avions eu l’occasion de voir d’autres voitures fusées, comme le véhicule électrique qui a battu un record de vitesse dans le désert de sel de Bonneville, mais l’Aussie Invider 5R ne joue pas dans la même catégorie.

L’Aussie Invider 5R n’en est pas à son coup d’essai. Déjà en 2012, l’entreprise australienne avait déjà comme ambition de battre ce record, mais n’a pour l’instant jamais réussi. Cependant, la fusée de 200 000 chevaux n’a pas dit son dernier mot, puisque McGlashan souhaiterait dépasser la barre des 1600 km/h en 2022.

L’Aussie Invider 5R pourrait battre le record de vitesse sur terre

Selon les simulations, l’immense puissance du moteur devrait suffire à faire accélérer l’Aussie Invader 5R jusqu’à une vitesse de 1 609 km/h en environ 22 secondes. Pendant ce court laps de temps, l’équipe d’ingénieurs affirme que la fusée aura brûlé 2,8 tonnes de propergol et d’oxygène à plus de 1000 degrés Celsius. Pour bien se représenter cette vitesse, c’est plus de trois fois la vitesse de pointe de la SSC Tuatara, la voiture de série la plus rapide du monde.

Pour atteindre une telle vitesse, l’Aussie Invider 5R pourra compter sur des roues de 35 pouces, qui pèsent 140 kg chacune. Durant la tentative pour le record, elles devraient atteindre une vitesse maximale de 10200 tr/min. Le véhicule devrait alors subir une accélération horizontale de 50 g. Enfin, la fusée serait capable d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 1,1 seconde, soit autant que la Tesla Roadster et son moteur de fusée fourni par SpaceX.

Source : newatlas