Avengers Endgame : ce gros leak a été planifié secrètement par Marvel

On le sait, la culture du secret a une place centrale chez Disney. Star Wars n’échappe pas à la règle tout comme le MCU avec des théories en pagaille sur les réseaux sociaux. C’est notamment sur Reddit que de grosses discussions se tiennent pour tenter d’en savoir plus sur le futur de l’univers connecté. Avengers Endgame, qui a eu sa version rétrogaming, n’échappe pas à la règle. C’est là-bas qu’une photo de tournage du Variateur Optionnel de Mémoire Intégrée (V.O.M.I.) sont apparues. Et Iman Vellani, aka Miss Marvel dans la série éponyme, dévoile que l’auteur de la fuite n’est autre que Marvel lui-même !

Marvel à l’origine d’un gros leak sur Reddit

Tout n’est que complot ! Iman Vellani aka Miss Marvel dans la série éponyme de Disney+ nous le prouve avec cette révélation. Lors d’une session de Q/R sur Reddit, la jeune star dévoile que la photo de tournage du V.O.M.I. leakée sur ce même réseau social a été publiée par Marvel lui-même. Mais pourquoi donc cette fuite volontaire ? Figurez-vous que le studio avait un plan secret. Alimenter la théorie erronée selon laquelle le V.O.M.I. permet de voyager dans le temps dans Avengers Endgame. Ce qui n’est pas du tout le cas puisque l’engin n’est qu’un dispositif holographique utilisé par Tony Stark ou encore Mysterio dans Spider-Man : Far From Home.

Le leak n’avait pas comme but de faire monter la hype artificiellement chez les fans en leur mentant. Marvel cherchait plutôt à protéger ses plans sur la résolution d’Avengers Endgame pour ne pas que la surprise soit gâchée par des petits curieux. Iman Vellani profite de cette session de Q/R sur Reddit pour dévoiler qu’elle a quitté le site pendant deux ans après cette photo fuitée. L’actrice félicite les équipes de sécurité de Marvel pour leur capacité à faire diversion.

Le culte du secret au coeur de la stratégie Marvel

Désormais membre du MCU, Iman Vellani va devoir se montrer prudente lors de ses prises de parole. Les fans peuvent se montrer très curieux tout comme les journalistes. Marvel garde ses plans secrets avec une anticipation sur plusieurs années. Comme le dévoile l’actrice sur Reddit, des employés travaillent pour que rien ne soit fuité et semer la confusion chez les fans. Malin.

