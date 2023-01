Baisse de prix pour le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G chez AliExpress

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G est à prix réduit en ce moment chez AliExpress ! Découvrez son prix et comment vous le procurer ci-dessous.

Jusqu’au 14 janvier prochain à 9h, AliExpress vous propose une offre exceptionnelle : un Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G à prix réduit ! Avec le code JANFR25, vous pouvez en effet vous procurer le smartphone pour seulement 214,89€ au lieu de 239,89€.

Le smartphone est de plus livré gratuitement en France ET depuis la France métropolitaine. Vous n’avez ainsi pas à attendre plusieurs semaines pour profiter de votre nouvel appareil et de tous ses avantages.

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G : un smartphone d’exception à un prix abordable

Avec le Xiaomi Redmi Note 11 Pro, vous profitez de ce qui se fait de mieux en ce moment dans le secteur du milieu de gamme. Il propose en effet de nombreuses prestations intéressantes.

Doté d’un processeur MediaTek Helio G96, il offre un taux de rafraîchissement de 120Hz et propose ainsi une fluidité sans pareil, que ce soit pour le streaming ou encore le gaming.

Parmi ses nombreuses qualités, on note aussi ses 4 capteurs photo arrière dont un module principal de 108Mp et un capteur frontal de 16Mp. Il propose également une très bonne autonomie avec une batterie longue durée de 5000mAh et la charge rapide 67W avec turbocompresseur.

Sur sa fiche technique, on trouve également un affichage qui respecte vos yeux sur un écran 6,67″ FHD+ AMOLED Display. Il propose également un capteur d’empreintes digitales pour votre sécurité et celle de vos données, ainsi que le déverrouillage avec la technologie IA Face Unlock.

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro est proposé chez AliExpress par la boutique Xiaomi qui bénéficie de 94% d’avis positifs. Le smartphone de son côté a déjà été acheté par presque 600 personnes et bénéficie d’une excellente moyenne de 4,4/5.

Pour en savoir plus sur le smartphone et profiter de cette offre exceptionnelle, rendez-vous vite chez AliExpress.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.