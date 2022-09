Batgirl : Brendan Fraser vit très mal l’annulation du film

Depuis plusieurs semaines, l’annulation de Batgirl fait les choux gras de la presse internationale. Les clans s’affrontent autour du sujet. Il y a ceux qui blâme la Warner d’avoir dilapidé un budget astronomique pour rien et ceux qui louent une décision sage pour éviter un naufrage. Les acteurs eux-même se sont maintes fois exprimés sur ce choix décrié. Et c’est au tour de Brendan Fraser de prendre la parole. Ce dernier est surtout triste que le public ne puisse pas admirer la performance de Leslie Grace. Si on en croit ses mots, la comédienne a réalisé un travail puissant. L’acteur est d’ailleurs persuadé que la jeune femme pourra rapidement prendre sa revanche et démontrer (enfin) l’étendue de son talent.

Batgirl : Fraser vole au secours de Leslie Grace – Crédit : Warner Bros / DC Films

Fraser, qui devait jouer le super-méchant du projet, semble donc affecté par cette décision. Bien que sa carrière reparte enfin sur les chapeaux de roues, l’inoubliable interprète de La Momie continue donc de crier à l’injustice. Il continue de soutenir sa partenaire et les équipes créatives de Batgirl.

Batgirl : Fraser prend la défense de Leslie Grace !

« Leslie Grace n’a pas volé son nom de famille. C’est une comédienne très dynamique et elle a livré une superbe performance. J’ai rarement vu un tel professionnalisme. Bientôt, vous pourrez voir l’étendu de son talent. Et j’ai hâte que cela arrive. Je suis obligé de prendre ma jeunesse en exemple. Elle va s’accrocher mais je peux vous dire qu’elle n’a rien à prouver à qui que ce soit » explique ainsi Fraser à la presse. En effet, le choix de Grace pour interpréter Batgirl n’a pas été le fruit du hasard. Outre son talent, la comédienne aurait pu ouvrir la voix à davantage de diversité. Et il est évident que le film l’aurait aidé à exploser.

Mais certains pensent que l’annulation du projet est en réalité une bonne chose pour le futur de la comédienne. Si Batgirl est le flop que l’on prétend, Grace aurait pu souffrir longtemps de sa participation au film. Il est difficile d’évaluer objectivement la situation sans avoir vu le long-métrage dans son intégralité. Quoi qu’il en soit, la situation est en train d’empirer. En effet, la Warner vient tout juste d’annuler le DC FanDome. On ne sait pas à quoi joue le studio, mais les mauvaises nouvelles semblent encore nombreuses.

Batgirl ou pas, Grace aura sans doute l’occasion de trouver un rôle à sa juste mesure. Mais le soutien de son collègue est un beau témoignage. Et on garde secrètement espoir, un jour, de voir le film en entier. Même si tout semble désormais peine perdue !

