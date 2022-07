Bill Gates : voici à quoi ressemblait son CV il y a 48 ans

Dans les années 1970, Bill Gates alors âgé de 18 ans cherchait à se faire employer en tant qu’analyste système ou programmeur système. Inscrit en première année à la prestigieuse université Harvard, Bill Gates avait donc préparé son CV sur une machine à écrire puisqu’il n’avait pas encore révolutionné le monde de l’informatique. Le milliardaire qui ne veut pas participer à la course à l’espace des plus riches a partagé son ancien CV la semaine dernière sur LinkedIn.

Bill Gates – Crédit : Kuhlmann, CC BY 3.0 DE

Ce CV vintage écrit il y a 48 ans donne une idée des salaires de l’époque. Bill Gates avait même indiqué sa taille et son poids, ce qui n’est plus coutume aujourd’hui. Il faisait environ 1,78 m pour 59 kg à 18 ans. En plus de ses études, il avait déjà de nombreuses expériences dans l’informatique. Il avait notamment co-dirigé un projet pour gérer les emplois du temps des lycées privés. Ce projet avait rapporté plus de 10 000 $.

« Je suis sûr que votre CV est bien meilleur que le mien », affirme Bill Gates

Selon Bill Gates qui pense que les NFT sont basés sur la théorie du plus grand fou, son CV vieux de 48 ans est une inspiration pour les jeunes étudiants. « Que vous soyez un diplômé récent ou que vous ayez décroché de l’université, je suis sûr que votre CV est bien meilleur que le mien il y a 48 ans », a-t-il déclaré sur LinkedIn. Néanmoins, son CV est plutôt impressionnant pour un jeune de 18 ans. Être inscrit en première année à Harvard et avoir travaillé avec Paul Allen, le co-fondateur de Microsoft, sur un système pour analyser le trafic routier est tout sauf banal.

Le CV de Bill Gates en 1974 – Crédit : Bill Gates / LinkedIn

De plus, Bill Gates demandait un salaire de 12 000 $, mais était prêt à accepter d’autres propositions. Comme un internaute l’a commenté sous la publication, « un salaire de 12 000 $ il y a 48 ans aurait été incroyable pour un jeune diplômé ». Son CV date effectivement de 1974. 12 000 $ à cette époque était un très bon salaire pour un jeune qui sortait de l’université.

Enfin, Bill Gates a fondé Microsoft avec Paul Allen l’année suivante, en 1975. Microsoft se situait d’abord à Albuquerque dans le Nouveau-Mexique avant de déménager à Redmond dans l’État de Washington en 1986.

Source : CNET