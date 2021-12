Bill Gates ne participera pas à la course à l’espace des milliardaires, voici son objectif pour 2022

Bill Gates n’a aucune envie de prendre part à la course à l’espace des milliardaires avec Richard Branson, Jeff Bezos et Elon Musk. Il n’ira pas observer les étoiles en apesanteur l’année prochaine. À la place, il va garder les pieds sur terre avec un objectif précis.

Le co-fondateur de Microsoft n’a pas prévu de participer à la course à l’espace des milliardaires. Richard Branson a été le premier à aller dans l’espace avec Virgin Galactic, la société qu’il a lui-même fondée. Quelques jours plus tard, Jeff Bezos s’est envolé à bord de New Shepard, la capsule de sa société Blue Origin.

De son côté, Elon Musk participe aussi à la course spatiale, mais pas en tant que touriste. Il est le fondateur et PDG de SpaceX. Sa société est d’ailleurs menacée de faillite si elle ne réalise pas un vol toutes les deux semaines en 2022. Bill Gates a confirmé à CNN qu’il n’ira pas dans l’espace. Son objectif est plutôt d’éradiquer les maladies mortelles et contagieuses sur Terre.

Bill Gates veut éradiquer la polio, le paludisme et la tuberculose au lieu d’aller dans l’espace

Bill Gates a déclaré que « la course à l’espace est en grande partie un marché commercial. Avoir de bonnes connexions Internet dans toute l’Afrique est une bonne chose. Utiliser des satellites d’observation pour voir ce qui se passe avec l’agriculture et le changement climatique. Ce n’est donc pas entièrement motivé par la philanthropie. J’espère que les gens riches trouveront des moyens de redonner leur richesse à la société avec un impact élevé ».

Le co-fondateur de la fondation Bill-et-Melinda-Gates a pour objectif de finalement réussir à éradiquer les maladies mortelles. « Jusqu’à ce que nous puissions nous débarrasser du paludisme et de la tuberculose, et de toutes ces maladies qui sont si terribles dans les pays pauvres, ce sera ma priorité absolue », a-t-il ajouté à CNN. Sa fondation a déjà fait de gros progrès. Elle vient notamment de contribuer à l’éradication de l’onchocercose, aussi appelée cécité des rivières.

De plus, Bill Gates veut aussi se débarrasser de la polio, une lutte qu’il mène depuis plus de 20 ans. « C’est une cause importante et importante pour moi », a-t-il révélé. Il a affirmé que « si l’Afghanistan peut rester stable, il semble que nous allons enfin réduire la polio sauvage à zéro ». Enfin, 2021 a été une année particulièrement difficile pour Bill Gates qui s’est séparé de Melinda Gates après 27 ans de mariage, sans compter les conséquences de la pandémie. Il a néanmoins de grands projets ambitieux pour l’année prochaine.

