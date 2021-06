Black Lightning : la saison 4 reçoit des critiques élogieuses

C’est une série qui aurait pu passer totalement inaperçu, et pourtant Black Lightning continue de séduire les critiques. Alors que la saison 4 vient tout juste de sortir sur Netflix, le programme caracole en tête du top critique sur Rotten Tomatoes, avec 92% de notes positives. Cela devrait permettre au show de rapidement intégrer le classement des meilleurs programmes sur la plateforme de streaming.

Black Lightning : un succès inattendu – Crédit : Netflix

De l’avis général, Black Lightning souffle un vente de nouveauté et de modernité au milieu des multiples formats dédiés aux supers-héros. « Black Lightning ne réinvente pas le genre. Mais il offre une secousse nécessaire avec des intrigues du monde réel, de nouveaux méchants effrayants et une performance créative exceptionnelle » peut-on ainsi lire sur le site de critiques.

Un programme ambitieux et novateur

Depuis sa première saison, Black Lightning refuse d’être un énième programme de super-héros, avec les poncifs que cela inclut nécessairement. Au contraire, la série parvient à s’ancrer dans des problématiques sociétales fortes, notamment en abordant des sujets comme l’intégration. Pour ce faire, elle met en scène les problèmes que peut rencontrer la communauté noire, en s’offrant une narration aussi riche que pédagogique.

Représentant d’une communauté souvent malmenée, Black Lightning ne se contente pas d’enfiler son costume de super-héros pour vaincre des méchants un rien caricaturaux. Il devient leur porte-parole et défend leur cause. Le résumé partagé par Netflix suffit à comprendre que le programme ne veut pas être une pale copie des autres productions Marvel ou DC.

« Jefferson Pierce est un homme aux prises avec un secret. Il y a neuf ans, Pierce était doté du pouvoir surhumain d’exploiter et de contrôler l’électricité, qu’il utilisait pour assurer la sécurité des rues de sa ville natale en tant que justicier masqué Black Lightning. Cependant, pour ne pas délaisser sa famille, il a laissé ses jours de super-héros derrière lui. Près d’une décennie plus tard, Pierce va pourtant devoir reconsidérer les choses. Alors que le crime et la corruption se répandent de manière incontrôlable, Black Lightning revient. Non seulement pour sauver sa famille, mais aussi l’âme de sa communauté » peut on ainsi lire sur le site officiel de la plateforme.

Disponible depuis le 16 juin dernier, cette série est une véritable pépite qu’il faut s’empresser de découvrir. Car il y’a fort à parier que Black Lightning va prendre un poids certain auprès des fans du genre !

Source : BGR

