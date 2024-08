Black Myth Wukong booste les ventes de PS5 : le nombre de copies écoulées est vertigineux

Black Myth: Wukong établit de nouveaux records en Chine avec 2,2 millions de joueurs simultanés sur Steam et un engouement sans précédent sur les plateformes de streaming

Le succès du jeu reflète l’évolution du marché chinois vers des expériences premium, comme en témoigne également la croissance des ventes de PS5 dans le pays

Ce phénomène marque l’émergence des studios chinois comme concurrents directs des développeurs occidentaux et japonais dans le segment des AAA

Le jeu Black Myth: Wukong, développé par le studio chinois Game Science, connaît un succès retentissant depuis sa sortie le 20 août 2024 sur PC et PS5 même si l’expérience diffère d’une plateforme à l’autre. Ce jeu de rôle d’action, inspiré du roman classique La Pérégrination vers l’Ouest, met en scène le légendaire Roi Singe, Sun Wukong.

Des données qui donnent le vertige : c’est un succès

Le lancement de Black Myth: Wukong a battu plusieurs records. Sur Steam, il a atteint plus de 2,2 millions d’utilisateurs simultanés dans les 24 premières heures, devenant ainsi le jeu solo le plus populaire de l’histoire de la plateforme. Il se classe deuxième tous jeux confondus, derrière PUBG et ses 3,2 millions de joueurs simultanés.

L’engouement pour ce titre s’est manifesté bien avant sa sortie. La bande-annonce initiale a dépassé les 55 millions de vues sur Bilibili [ndlr, site de partage de vidéos basé en Chine], établissant un record pour un trailer de jeu vidéo sur cette plateforme. Plus de 4 millions de joueurs l’avaient ajouté à leur liste de souhaits sur Steam avant son lancement, en faisant le jeu le plus attendu début 2024.

Le succès de Black Myth: Wukong est particulièrement marqué en Chine, où les joueurs ont accès à la version internationale de Steam sans VPN. Plus de 93 % des 250 000 avis sur Steam sont en chinois simplifié, avec un taux impressionnant de 97 % d’avis positifs. Le jour du lancement, la bande passante de téléchargement de Steam a atteint un pic de 79,3 Tbps, dont 82 % en Asie, pulvérisant le record précédent établi par Cyberpunk 2077 en 2020.

L’engouement ne se limite pas au numérique. Les éditions physiques, y compris les versions collector et deluxe, se sont écoulées en quelques secondes sur JD.com, avec plus de 700 000 personnes tentant d’acquérir l’un des 30 000 exemplaires disponibles.

Game Science a su capitaliser sur cet intérêt en établissant des partenariats stratégiques, notamment avec Lenovo pour optimiser le matériel PC, et avec Luckin Coffee pour des activations marketing sur le terrain. Ces initiatives ont généré un buzz considérable sur les réseaux sociaux, culminant avec 1,7 milliard de vues sur Weibo le jour du lancement.

La PS5 profite de l’engouement de Black Myth: Wukong

Ce phénomène reflète une évolution plus large du marché chinois du jeu vidéo. Des titres comme Overwatch, qui s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires en Chine en 2016, ont ouvert la voie à une acceptation croissante des jeux premium. Cette tendance se confirme avec l’adoption grandissante des consoles, notamment la PS5, qui se vend deux fois plus rapidement que la PS4 dans le pays. Une récente offre promotionnelle a d’ailleurs entraîné une nouvelle vague d’achats, confirmant cette évolution des préférences des joueurs chinois.

Le succès de Black Myth: Wukong a également attiré l’attention des médias internationaux. Lisa Cosmas Hanson, dirigeante de Niko Partners, a souligné dans une interview à Bloomberg l’impact du jeu sur les ventes de PS5 et l’appétit des joueurs chinois pour des jeux de haute qualité.

Selon les données de Niko Partners, Black Myth: Wukong a été le jeu le plus regardé sur les plateformes de streaming Huya, DouYu et Bilibili le jour de sa sortie, surpassant des titres populaires comme League of Legends et Valorant. Le jeu a attiré 29 millions de spectateurs sur ces trois plateformes, dont 74 % sur Bilibili, et généré plus d’un million de dollars de dons aux streamers.

Ce succès marque un tournant dans l’industrie du jeu vidéo, tant pour les développeurs chinois que pour ceux du reste du monde. Il démontre la capacité des studios basés en Chine à concurrencer directement les projets occidentaux et japonais dans le segment des AAA. De plus, il reflète l’évolution des préférences des consommateurs chinois, traditionnellement orientés vers les jeux free-to-play et mobiles, vers des expériences premium sur console et PC.

Source : Niko Partners