Mais pourquoi Black Myth Wukong n’est pas disponible sur Xbox Series X/S ?

Black Myth: Wukong, l’un des jeux les plus attendus de l’année, a déjà conquis les joueurs PC et PS5. Pourtant, l’attente se prolonge pour les utilisateurs de Xbox. Mais alors, qu’est-ce qui justifie ce décalage inattendu ? On vous explique.

Le 20 août 2024, Black Myth: Wukong a fait une entrée remarquée dans le monde du jeu vidéo. Disponible sur PC (via Steam et Epic Games Store) et sur PlayStation 5, ce jeu d’action-RPG développé par le studio chinois Game Science a rapidement gravi les échelons pour devenir l’un des jeux les plus joués de tous les temps sur Steam, avec un pic de plus de deux millions de joueurs simultanés et des ventes qui explosent sur PS5. Pourtant, pour les joueurs sur Xbox Series S/X, l’attente se prolonge.

Black Myth: Wukong : le succès est là, mais qu’en est-il de la Xbox ?

Alors que beaucoup se demandaient pourquoi Black Myth: Wukong n’était pas encore disponible sur Xbox, un rapport de Forbes a éclairci la situation : le retard n’est pas lié à un quelconque accord d’exclusivité entre Sony et Game Science, mais bien à un problème technique.

Le rapport reste vague sur la nature exacte du problème, mais tout porte à croire qu’il s’agit d’un défi d’optimisation. Le jeu, qui utilise pourtant Unreal Engine 5, pourrait avoir du mal à tourner de manière fluide sur la Xbox Series S, une console moins puissante que la Xbox Series X. Ce type de problème n’est pas inédit : Baldur’s Gate 3 a récemment rencontré des difficultés similaires sur la Xbox Series S, forçant les développeurs à sacrifier certaines fonctionnalités pour que le jeu puisse être lancé sur cette plateforme.

Plus tôt cette année, Game Science avait déjà communiqué sur le retard de la version Xbox dans la section FAQ de leur site web. « Nous optimisons actuellement la version Xbox Series X|S pour répondre à nos standards de qualité. Elle ne sera donc pas disponible en même temps que les autres plateformes », avaient-ils expliqué. Les développeurs avaient aussi présenté leurs excuses aux joueurs Xbox, promettant de faire tout leur possible pour réduire l’attente.

Et en effet, comment offrir une expérience de jeu cohérente sur des consoles aux performances aussi différentes ? Microsoft impose que les jeux sortent en même temps sur ses deux consoles, ce qui peut parfois poser problème lorsque l’écart de puissance entre les deux modèles est trop grand.