GTA 6 est déjà prêt pour Steam : merci Black Myth Wukong !

Un exabit de données a été téléchargé en quelques jours sur Steam, principalement par des joueurs chinois

Black Myth Wukong a attiré plus de 2,2 millions de joueurs le jour de sa sortie, dont environ 2 millions de joueurs chinois

La performance de Steam face à ce pic de trafic suggère sa capacité à gérer le lancement de jeux très attendus comme GTA 6

Depuis plusieurs jours, Black Myth Wukong bat tous les records et permet d’écouler la PS5 en masse. Mais les joueurs sont aussi très nombreux sur la version PC, nettement supérieure à celle sur la console de Sony, avec un pic de fréquentation sur Steam. Et comme le précise avec justesse nos confrères de JVC, il s’agit de la preuve que la plateforme de Valve est prête à accueillir GTA 6.

Le téléchargement d’un exabit de données

GTA 6 promet énormément et s’annonce comme une révolution, même si certaines voix tempèrent l’enthousiasme des joueurs. On s’attend donc à ce qu’au moment de sa sortie, Steam soit très sollicité. Que la communauté se rassure, la plateforme de Valve a fait face à un afflux massif de données, principalement en provenance de Chine, avec le téléchargement d’un exabit de données en seulement quelques jours. Il s’agit d’une quantité rarement mentionnée dans les statistiques de téléchargement en raison de son ampleur colossale.

Et GTA 6 peut remercier Black Myth Wukong d’avoir testé les limites de Steam pour prouver que l’entreprise est prête pour la sortie du titre de Rockstar. Le jour de sa sortie, le jeu chinois a attiré plus de 2,2 millions de joueurs, dont environ 2 millions de d’utilisateurs chinois.

Durant cette période, la Chine a dominé Steam avec 53,9 % du trafic global. Les vitesses de téléchargement dans le pays ont atteint des sommets, avec une moyenne nationale de 105,8 Mbps. Les principaux fournisseurs d’accès à Internet chinois ont joué un rôle crucial, China Telecom et China Mobile atteignant respectivement des vitesses moyennes de 115,8 Mbps et 96 Mbps. Au plus fort de l’activité, l’utilisation de la bande passante a dépassé les 54,6 Tbps, un chiffre impressionnant qui démontre la robustesse de l’infrastructure de Steam.

Les serveurs de Steam sont prêts pour GTA 6

Bien que Rockstar Games n’ait pas encore annoncé officiellement la date de sortie de GTA 6, ni la taille du jeu, ce pic de données sur Steam pourrait être interprété comme un signe avant-coureur. Il est possible que les serveurs aient été sollicités pour des tests de stress ou des pré-chargements en prévision d’un lancement mondial.

Cependant, il est important de noter que, malgré l’intérêt probable des joueurs chinois pour un titre comme GTA 6, la franchise n’est pas autorisée en Chine. Cette restriction pourrait alléger la charge sur les serveurs lors de la sortie du jeu.

La capacité de Steam à absorber ce pic de trafic sans perturbation majeure est un indicateur positif de sa préparation à répondre à la demande massive que générerait un jeu comme GTA 6.

Source : JVC